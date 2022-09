Natacha Amal métamorphosée : la star change de tête et reste superbe !

Ce 4 septembre 2022, Natacha Amal fête son 54e anniversaire. Actrice révélée au cinéma dans le film de Tonie Marshall, Pentimento en 1989 puis dans des séries à succès comme Navarro (1991), Commissaire Moulin, Julie Lescaut, Nestor Burma (1993) ou Femmes de loi (de 2000 à 2009), la jolie actrice aux yeux verts en amande portait une chevelure blonde lisse et mi-longue méchée. Un look qui l'accompagnait depuis ses débuts et qui avait séduit de nombreux hommes dont le célébrissime chanteur Prince avec lequel elle a vécu une aventure torride.

Aperçue pour la dernière fois lors de la tournée Un grand cri d'amour de Josiane Balasko, mise en scène par Daniel Hanssens, la comédienne est apparue avec une toute nouvelle apparence le 22 septembre 2020 au festival Les Hérault du Cinéma et de la télévision au Cap d'Agde. Pour l'occasion, Natacha Amal avait opté pour une coiffure frisée délaissant ses longs cheveux lisses blonds pour un châtain plus naturel. Habillée avec une chemise bleue ample et un jean denim taille haute, l'actrice était souriante et semblait très épanouie face aux photographes.

Retournée vivre en Belgique près de sa maman et de ses soeurs, Natacha Amal semble avoir souhaité prendre une pause dans sa carrière médiatique après son dernier one-woman show intitulé Même P'Amal (2019). Mariée au metteur en scène et producteur belge Claude Rappe (de 1997 à 2007) puis à l'acteur-scénariste-producteur Jacques Stival dont elle est également divorcée, Natacha Amal avait expliqué pourquoi elle n'avait pas eu d'enfants sur le plateau de Non Stop People.

"Effectivement, ça ne s'est pas fait. Mais vu certaines erreurs de parcours que j'ai faites, je me dis que ce n'est pas plus mal. J'aurais adoré avoir un enfant (...) La fois où j'aurais pu en avoir, j'étais trop jeune et je n'ai pas assumé. Ça m'est arrivé de revoir l'homme avec qui cela aurait pu se passer et je sentais un regret mutuel. Ça aurait dû se passer, mais on était trop jeunes, on a eu la trouille", avait-elle confié, ajoutant qu'elle était malgré tout, très heureuse : "J'ai une bonne vie, je me marre bien."