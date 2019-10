Natalie Portman et Benjamin Millepied complices pour une soirée hollywoodienne

Nombre de célébrités ont pris part à la soirée ELLE Women in Hollywood organisée à Beverly Hills, le 14 octobre 2019. Non loin de Scarlett Johansson, Charlize Theron ou encore Nicole Kidman, Natalie Portman a fait une arrivée remarquée à l'hôtel Four Seasons au bras de son mari Benjamin Millepied. Rares sont les apparitions publiques de ce joli couple, marié depuis maintenant sept ans.

Complices, l'actrice de 38 ans et le chorégraphe français de 42 ans se sont prêtés au jeu de la traditionnelle séance de pose devant les photographes. Pour l'occasion, la star de Black Swan avait misé sur une élégante robe bustier noire. Une pièce naturellement signée Dior, maison dont elle est l'égérie depuis de nombreuses années. Les parents d'Aleph et Amalia (8 ans et 2 ans) ont ensuite rejoint les autres célèbres convives de cette soirée devenue un rendez-vous annuel depuis maintenant vingt-six ans.

Natalie Portman a multiplié les sorties à New York et Los Angeles ces derniers jours. L'actrice a en effet assuré la promotion de son nouveau long métrage, Lucy in the Sky, un film de science-fiction dans lequel elle interprète une astronaute revenant d'une mission spatiale et qui a du mal à retrouver sa vie et son apparent parfait rêve américain. Si le film est déjà sorti outre-Atlantique, il faudra attendre le 18 mars 2020 pour pouvoir le découvrir dans les salles françaises. Natalie Portman reprendra ensuite le rôle de Jane Foster dans le film Thor: Love and Thunder (2021) comme les studios Marvel l'ont annoncé en grande pompe l'été dernier lors du Comic-Con de San Diego.