Natalie Portman, Jessica Alba, Ricky Martin... tous les couples présents à la soirée post Oscars

Un peu d'amour dans ce monde de brutes ne fait pas de mal, surtout en ce moment. Ce dimanche 27 mars a permis aux nombreux cinéphiles et acteurs d'oublier l'actualité catastrophique quelques heures. Après un épisode traumatisant sur scène pour Chris Rock et des discours de remerciement pour Jessica Chastain, Ariana DeBose ou encore Will Smith, la foule en délire est partie décompresser à la soirée Vanity Fair. Et autant dire que les couples étaient de sortie pour cet événement tant attendu chaque année. Sophie Turner et Joe Jonas sont venus à deux et demi, à l'image deNicky Hilton et son époux James Rothschild. Natalie Portman n'avait toujours d'yeux que pour son chéri frenchy Benjamin Millepied. Rita Ora a quant à elle prouvé que son amoureux Taika Waititi était on ne peut plus gentleman. Monsieur était aux petits soins pour la tenue de sa belle, dont la traîne donnait un peu de fil à retordre. Mais qu'importe s'il a passé la moitié de sa soirée accroupi sur le tapis rouge pour soigner le look de la chanteuse, le scénariste néo-zélandais sait qu'il a gagné des points.

Quatorze ans qu'ils partagent leur vie mais Jessica Alba et Cash Warren semblent toujours aussi heureux ensemble. Devenir parents de trois enfants n'a en rien ébranlé l'équilibre de leur mariage. Comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'être quatre pour être fantastiques ! Autre couple glamour à qui le temps permet de renforcer les sentiments : Sofia Vergara et Joe Manganiello. L'acteur de Magic Mike séduit toujours sa belle et vice-versa. John Legend était lui aussi accompagné de sa femme Chrissy Teigen. Malgré les épreuves, dont la perte d'un enfant, les amoureux restent soudés et font de leurs difficultés rencontrées des forces.

Adrien Brody ne se cache plus. Depuis 2021, le comédien partage la vie de Georgina Chapman, qui n'est autre que l'ex-femme de Harvey Weinstein. Après l'enfer, la styliste de 45 ans a enfin droit au Para-(bro)dy. C'était aussi caliente pour Ricky Martin et son chéri Jwan Yosef. Deux ans après l'arrivée d'un petit garçon prénommé Renn dans leur vie, les tourtereaux savourent toujours la Vida Loca. A l'aube du cap des sept ans de relation, ils sont donc toujours au diapason.