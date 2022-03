Natasha St-Pier a changé de tête : elle dévoile une nouvelle coupe de cheveux très audacieuse !

On l'a connue blonde, rousse, châtain... on l'a même vue déguisée en cupcake multicolore à la télévision, dans l'émission Mask Singer, sur TF1. Mais il semblerait qu'un ange - coiffeur - ait à nouveau frappé à sa porte puisque Natasha St-Pier a, encore une fois, changé radicalement de look. Sur son compte Instagram, la chanteuse de 41 ans a dévoilé quelques photographies sur lesquelles on peut découvrir sa nouvelle chevelure : brune foncée, longue... et agrémentée d'une large frange !

Si elle a partagé quelques selfies sur les réseaux sociaux, c'est parce que Natasha St-Pier s'apprête à participer à une émission bien-être sur Air Zen Radio en compagnie de la chanteuse et coach vocal Eva Louis-Suissa - elle est notamment choriste dans l'émission The Voice. "Nous ouvrons l'antenne à nos auditeurs dans 'Namaste, le yoga avec Natasha St-Pier', annonce la belle canadienne. Posez vos questions et Eva choisira celles qui l'interpellent le plus. Je tenterai de vous répondre au mieux. A vos claviers !"