Nathalie (L'amour est dans le pré) sous le charme d'un autre agriculteur : "Je lui ai dit !"

Nathalie fait partie des candidats de cette nouvelle et seizième saison de L'amour est dans le pré. Lors du bilan de l'aventure, l'agricultrice est apparue seule devant Karine Le Marchand. Alors qu'elle commençait à entamer une belle histoire avec son prétendant Stéphane, celle qui voit la vie en rose n'a pas réussi à détruire ses barrières. Chose qu'elle aurait en revanche très bien pu faire pour un autre.

En effet, d'après ses confidences pour Presse Océan, la maman de trois enfants aurait sans doute préféré recevoir chez elle quelques jours l'un des autres candidats du programme en quête d'amour, à savoir Sébastien. "Ça c'est un mec qui m'aurait plu. D'ailleurs, je lui ai dit !", a-t-elle révélé. Malheureusement pour Nathalie, Sébastien a de son côté connu un happy ending à l'issue de sa participation à L'amour est dans le pré grâce à sa prétendante Karine. Les tourtereaux envisagent même très prochainement de vivre sous le même toit !

Rappelons que Nathalie a quant à elle vécu une aventure en demi-teinte. Si elle était au départ déterminée à rencontrer sa moitié, elle a laissé son passé la freiner, ayant été battue "depuis toujours" par le père de ses enfants puis manipulée par un autre homme par la suite. C'est naturellement que la jolie blonde s'est forgée une carapace au fil des années, devenant finalement plutôt désagréable avec la gente masculine. Ses prétendants Stéphane et Bruno en ont fait les frais, ne parvenant pas à remplir ses critères et à la séduire.

Nathalie avait d'ailleurs eu le droit à un gros recadrage de la part de Karine Le Marchand lors du bilan. "Il faut que tu prennes des cours d'amabilité aussi. Tu parles pète-sec. On ne peut pas tout dire, on n'est pas des enfants de 5 ans", lui a déclaré l'animatrice. Et de conclure : "Il faut peut-être que tu fasses un travail de réparation avant de rencontrer quelqu'un. Tu ne peux pas faire payer aux hommes ce que tu as subi. Je sais que tu n'es pas méchante, mais tu n'es pas prête". Des conseils qu'a compris Nathalie.