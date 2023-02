Nathalie Marquay au "paradis" sans Jean-Pierre Pernaut : nouvel hommage et vidéo émouvante...

Nathalie Marquay souffre et ne le cache pas. Depuis le décès de Jean-Pierre Pernaut, avec qui elle partagé plus de 15 ans de sa vie et eu deux enfants, l'ancienne Miss France vit au ralenti. Régulièrement invitée sur les plateaux télévisés, la veuve profite de la moindre occasion pour rendre hommage à l'homme de sa vie. Mais c'est aussi le cas sur les réseaux sociaux où elle est particulièrement active.

Ce samedi 18 février 2023, alors qu'elle s'accorde un week-end détente paradisiaque, elle s'est emparée de son téléphone pour adresser quelques mots poignants à son défunt mari en story Instagram. "Sur mon paradis sans toi... Un jour nous aurons de nouveau le même paradis, je te le promets", a-t-elle légendé une courte vidéo où elle dévoile le lieu où elle se repose actuellement. Ciel bleu, fauteuil suspendu, piscine à débordement et mer infinie à l'horizon, Nathalie Marquay ne précise pas l'endroit où elle se trouve mais cela a en effet tout l'air d'un paradis ! En fond sonore, elle a apposé la chanson Des milliers de je t'aime de Slimane et, après avoir filmé son "petit paradis", elle ne manque pas de diriger l'objectif vers le ciel, comme pour filmer son défunt mari.

Des âmes soeurs pour toujours

Ce n'est pas la première fois que la mère de Lou et Tom rend hommage à son mari. En octobre 2022, elle révélait s'être faite tatouer dans l'émission 50 Minutes Inside. "Je vais vous avouer une chose. Il est gravé dans ma tête, dans mon coeur et aussi sur ma peau. C'est une première. Même mon fils ne l'a pas encore vu. C'est 'JP' avec un coeur et quand on le regarde comme cela, ça fait un peu le signe de l'infini", expliquait-elle alors en dévoilant son bras.

Pour rappel, Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut se sont rencontrés en décembre 2001 lors de l'élection de Sylvie Tellier en tant que Miss France. Assis l'un à côté de l'autre, le présentateur et la mannequin ont eu un coup de foudre immédiat. Rapidement, ils se sont revus et ont eu leur premier enfant, Lou, née en 2002. C'est en juin 2007 qu'ils se sont unis pour la vie et ne se sont plus jamais quitté jusqu'à la mort du présentateur, le 2 mars 2022...