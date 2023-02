Nathalie Marquay : Cet ultimatum posé à Jean-Pierre Pernaut au tout début de leur relation !

Le 2 mars 2022, il y a presque un an, Nathalie Marquay perdait son époux Jean-Pierre Pernaut des suites d'un cancer des poumons. Depuis, l'ancienne reine de beauté peine à refaire surface. Bien entourée par sa famille et ses enfants, elle commence cependant à remonter la pente. Parmi ses fidèles amis, elle peut aussi compter sur le soutien de Dominique Lagrou-Sempère, une journaliste avec qui son mari a longtemps travaillé. Jeudi 2 février 2023, la jolie brune a même accepté de se confier à cette dernière au travers d'une longue vidéo postée sur YouTube. L'occasion pour elle de revenir sur sa relation avec le célèbre présentateur du 13h.

Pour Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut, l'amour a frappé très fort. Lors de leur toute première rencontre, Cupidon a décoché sa flèche et à l'issue de leur premier rendez-vous, l'ex-Miss France savait déjà ce qu'elle voulait. Bien décidée à ne pas perdre de temps avec une relation futile, elle n'a pas hésité à poser un ultimatum au présentateur. "Lors de notre premier rendez-vous, j'y suis allée au culot. Je lui ai dit : 'T'es l'homme de ma vie. Je veux avoir des enfants avec toi. Si tu n'es pas d'accord, je pars. Je ne reste pas assise avec toi au restaurant, ce n'est pas la peine qu'on continue'", a-t-elle expliqué face à Dominique Lagrou-Sempère.

C'était ma destinée...

Mais cet ultimatum n'a visiblement pas effrayé Jean-Pierre Pernaut, alias JPP, puisque ce dernier s'est jeté à corps perdu dans cette histoire d'amour inattendue. "Il m'a dit : 'On va discuter'. Trois mois après, je suis tombée enceinte. On s'est fiancés deux mois après. C'était ma destinée...", a ajouté la veuve avec une vive émotion. Le 14 décembre 2002, le couple accueillait donc son premier enfant, une petite fille baptisée Lou. Presque un an pile plus tard, le 5 décembre 2003, l'ancienne reine de beauté donnait naissance à Tom, leur deuxième enfant.

Aujourd'hui, Nathalie Marquay mène un combat quotidien pour faire son deuil. Toujours éperdument amoureuse malgré l'absence douloureuse de l'être aimé, elle trouve du réconfort dans les messages spirituels envoyés par son époux. "Les signes c'est super important et j'en reçois plein de lui. (...) Il me fait des signes et j'en ai même filmé pour pas qu'on me prenne pour une folle", a-t-elle conclu en souriant.