Diaporama : Nathalie Marquay : Cet ultimatum posé à Jean-Pierre Pernaut au tout début de leur relation !

Exclusif - Nathalie Marquay-Pernaut - 9ème édition du cocktail Octobre Rose "A Claudine" au profit de l'association "Les Bonnes Fées" au restaurant "Mon Paris !" organisée par Esther Marion à Paris le 17 octobre 2022. Depuis 9 ans, Esther Marion, fondatrice de l'agence Tess'Art Communication récolte des fonds afin d'aider à la lutte contre le cancer et pour le mieux-être des malades. En sa mémoire, elle a baptisé son action " A Claudine " en hommage à sa mère, décédée quand elle avait 20 ans. Pour cela, cette communicante réunie de nombreuses personnalités et s'entoure de personnes qui se battent pour la même cause afin de faire de cet événement du coeur un rendez-vous annuel fort qui puisse, chaque année, en clôture du mois Octobre Rose, apporter une aide significative à une association. C'est le restaurant MonParis!, qui recevait la nouvelle édition "A Claudine" avec les partenaires, M2 Beauté, Oenobiol, Uriage, Metacard, Dyson, Rosalique, Signé Grégory Ferrié, Sicobel, Top Five, Euro Expo, les Ateliers du sac. Cette année les profits sont reversés à l'association "Les Bonnes Fées", l'association d'intérêt général à but non lucratif, a principalement pour but d'intervenir autour de la cause des femmes pour améliorer leurs conditions de vie avec plusieurs types d'actions de sensibilisation. Nathalie Marquay-Pernaut était la marraine de la soirée. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis