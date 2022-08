Nathalie Marquay bluffée : elle découvre le sosie de Jean-Pierre Pernaut, son "amour"

Il y a déjà un peu plus de cinq mois que Jean-Pierre Pernaut est décédé. Alors qu'il se battait contre un cancer du poumon, ce sont des complications cardiaques qui ont finalement eu raison de la figure de TF1, morte à 71 ans le 2 mars 2022. Depuis, la vie reprend son cours pour son entourage. Mais pour Nathalie Marquay, dont il était l'époux de 20 ans, cela n'est pas une tâche évidente. Il ne se passe sans doute pas une journée sans que notre ancienne Miss France (1987) ne pense à l'amour de sa vie. Et ce dimanche 28 août, plus qu'un autre.

En story Instagram, Nathalie Marquay a en effet fait savoir que Jean-Pierre Pernaut lui était réapparu d'une manière inattendue. La jolie brune a trouvé un anonyme à la ressemblance frappante avec son défunt mari. "Incroyable ! Le sosie de mon amour en Egypte. Qu'en pensez-vous ? Je sais que sur Terre, nous avons tous un sosie", a-t-elle écrit sur la photo à découvrir dans notre diaporama.

Il s'agit sans doute là d'un nouveau signe de l'au-delà pour la maman de Lou (19 ans) et Tom (18 ans) qui a déjà confié avoir régulièrement des "nouvelles" de Jean-Pierre Pernaut. Le soir de sa mort déjà, "à son dernier souffle", le journaliste aurait communiqué avec elle. "J'étais tous les jours à l'hôpital et pourtant jamais la Tour Eiffel ne s'est illuminée. Le jour où il est mort, elle était illuminée", s'était-elle souvenue dans Touche pas à mon poste, précisant que la Tour Eiffel était un symbole important pour le couple. Cette même soirée, alors qu'elle rejoignait sa voiture au parking, la jolie brune a eu une nouvelle surprise : "Au niveau -2 au parking, on ne capte pas. Et pourtant la musique de Johnny Hallyday se lance, celle que je lui faisais écouter quand il était en mi-sommeil". Des manières pour le regretté JPP de prouver qu'il ne l'a pas vraiment quittée.

Le deuil n'est toutefois pas plus facile à vivre. Contactée par Le Parisien, Nathalie Marquay n'avait pas caché que "plus le temps passe, pire c'est" et qu'elle a bien du mal à supporter le manque de son homme "extraordinaire, généreux, prévenant".