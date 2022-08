Diaporama : Nathalie Marquay bluffée : elle découvre le sosie de Jean-Pierre Pernaut, son "amour"

Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay - People a la generale de la comedie musicale "La Belle et la Bete" au Theatre Mogador a Paris le 24 octobre 2013.

9 / 13

Info - La chaîne Animaux rend hommage au présentateur préféré des français, Jean-Pierre Pernaut, décédé le 2 mars, en rediffusant l'émission Animaux Stars vendredi 4 mars 2022 - Semi-Exclusif - Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay - Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay lors de l'enregistrement de l'émission "Animaux Stars" le 23 novembre 2021, qui sera diffusée le 5 février 2022 sur la chaine Animaux. L'ancien présentateur du journal de 13h vient de révéler d'être atteint d'un cancer du poumon © Veeren/Bestimage

(No Web - pour suisse et Belgique)