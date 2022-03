Nathalie Marquay bouleversée : elle dévoile un émouvant cadeau pour Jean-Pierre Pernaut

"Il nous a rappelé quotidiennement que notre pays et ses régions sont une vraie richesse, poursuit-il,

Charismatique, gueulard... et pourtant si proche des gens, c est presque un ami que nous avons perdu mercredi.

Ce mur est à l'entrée de la Picardie, à ponts et marais (76260) où je l'ai représenté à côté d'un décor des étangs de Bouvaincourt sur bresle, le village de ses parents où il venait quelquefois. Merci pour tout JPP. Les français, les Picards... et moi". Un magnifique hommage

Interrogé par L'informateur, l'artiste a indiqué avoir travaillé pendant 7 heures le premier jour puis de nouveau 7 heures le lendemain pour réaliser cette fresque. Elle représente le portrait du journaliste avec en arrière plan le paysage des étangs de Bouvaincourt-sur-Bresle, village où il a passé son son enfance avec sa mère Françoise Pillot et son père Jean-Paul.