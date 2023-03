Nathalie Marquay sublime en robe moulante : soirée d'exception avec Lisandre, plus belle homme de France

C'est avec un grand sourire que Nathalie Marquay a présidé l'élection 2023 de Mister France ce samedi 4 mars et pris la pose avec Lisandre Van Muylders, le grand gagnant de la soirée. Dans une longue et ravissante robe noire moulante, assortie à une petite veste en cuir, elle a vu le jeune homme succéder à Lenny Tabourel (vainqueur de l'édition 2022, ndlr) en s'imposant face aux 28 autres candidats. De quoi lui rappeler des souvenirs, elle qui est devenue la 57ème femme à devenir Miss France en 1987, avant d'être élue 6ᵉ dauphine de Miss Monde quelques mois plus tard.

Au cours de cette soirée, elle a également été aperçue en loge, en train de relire ses fiches en amont du show, puis sur scène pour animer l'événement et notamment remettre aux côtés du président Comité Mister France François Deixonne un chèque de 3636 euros à L'Enfant bleu, une association soutenue par l'événement cette année, qui apporte un soutien psychologique et juridique aux enfants, adolescents et adultes victimes de maltraitance durant l'enfance.

Je l'ai trop dans la tête

Nathalie Marquay a bien du mal à se remettre du décès de son célèbre mari Jean-Pierre Pernaut survenu le 2 mars 2022, soit il y a plus d'un an. Les mois qui avaient suivi le drame avaient été très compliqués pour l'ex-reine de beauté. Et à en croire l'interview qu'elle a donnée tout récemment pour Gala, sa peine est toujours immense.

"Ma souffrance ne faiblit pas. Tout le monde dit qu'avec le temps, elle s'atténue [la douleur, ndlr]... Pour l'instant, je ne trouve pas. J'ai besoin qu'il me serre dans ses bras, d'entendre sa voix, son rire", a-t-elle déclaré auprès de nos confrères, avant d'ajouter que se "projeter en tant que femme", lui paraît "impossible" depuis le départ du présentateur : "Je l'ai trop dans la tête, j'aurais l'impression de le tromper".

Elle est également toujours "en colère" de la manière dont il est partie. Car s'il était atteint d'un cancer, elle assuré qu'il n'y avait "plus de traces" de celui-ci lorsqu'il a été hospitalisé. Elle se demande alors si ce ne sont pas plutôt des "mauvais choix médicaux" qui sont à l'origine de cette tragique disparition...