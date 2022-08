Nathalie Péchalat surprend en mode Brice de Nice : la femme de Jean Dujardin resplendit après l'humiliation

Ce n'est un secret pour personne, Nathalie Péchalat est une très grande amatrice des sports de glisse mais à l'accoutumée, cela concerne plutôt la glace que la mer. L'ancienne championne de patinage artistique de 38 ans a décroché plusieurs titres de championne de France et de championne d'Europe tout au long de sa carrière. Et sa passion pour le patinage et les sports de glace, Nathalie Péchalat l'a poursuivie même après la fin de ses compétitions en devenant présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG) après la démission de Didier Gailhaguet. Elue en mars 2020, Nathalie Péchalat avait encore plein de beau projets à mener, mais l'herbe lui a été coupée sous le pied en juin dernier, lorsqu'elle n'a pas été réélue et que Gwenaëlle Noury, proche de Didier Gailhaguet, lui a été préférée. Une humiliation pour Nathalie Péchalat, qu'elle a eu bien du mal à digérer.

Et pourtant, malgré cette douloureuse épreuve et ce désaveu terrible, l'ancienne présidente de la FFSG est réapparue resplendissante sur ses réseaux sociaux. Celle qui est mariée depuis mai 2018 à Jean Dujardin a publié deux photos d'elle sur Instagram le mardi 24 août 2022. Nathalie Péchalat se dévoile en train de surfer et force est de constater qu'elle gère aussi bien sur une place que sur des patins. Une question d'équilibre sans aucun doute. Juste une vague et un coeur jaune accompagnent ces images en légende.

Suite à la publication de ces photos, certains n'ont pas hésité à lancer de petites blagues à Nathalie Péchalat en lui demandant où est passé Brice, en référence à Brice de Nice, héros décalé interprété par Jean Dujardin.