Nathalie Rihouet, "bagarres et engueulades" à Télématin : "Il peut se passer n'importe quoi"

A l'exception d'une polémique après un sketch sur l'attentat de Nice loin de plaire à tout le monde, Télématin semble regagner le coeur des téléspectateurs depuis l'arrivée de Julia Vignali et Thomas Sotto aux commandes du programme. Ce regain de popularité était presque inespéré, étant donné l'ambiance glaciale et parfois insupportable qui semblait régner sur le plateau.

Nathalie Rihouet a partagé quelques souvenirs vécus dans l'émission. Celle qui en janvier 2020 se faisait couper la parole et expédier en deux secondes par Laurent Bignolas a indiqué que l'émission était "un grand barnum" : "Il peut se passer n'importe quoi" a-t-elle concédé au site du Point qui lui a accordé un portrait. D'ailleurs, alors qu'elle était en plein direct, Nathalie Rihouet s'est souvenue de quelques tensions survenues derrière la caméra. Si l'équipe de Télématin en plateau s'entendait à merveille à l'époque, l'ambiance était un peu moins fun en coulisses : "Je me souviens avoir présenté des bulletins alors qu'il y avait des bagarres et des engueulades entre techniciens juste à côté de moi."

Malgré tout, Nathalie Rihouet est loin d'être agacée par son métier et sa présence dans l'émission : "Il n'y a aucune lassitude quand on anime la météo sur Télématin." Sa mission, la star du petit écran la prend très à coeur, ce qui suffit à son bonheur : "J'ai un objectif : dire quel temps il va faire le lendemain. C'est ce que j'explique à mes collègues. C'est bien de donner des explications scientifiques, de décrire les phénomènes, mais c'est d'abord le temps qu'il va faire. Vous vous mettez à table avec eux."

Nathalie Rihouet n'est pas du genre à baisser les bras et à se laisser ronger par la négativité : "Je dis souvent à mes collègues : 'Souriez ! On n'opère pas des gens, on ne pilote pas un avion. Il faut redescendre.' On va parfois planter le week-end des gens avec de la pluie ou des orages, mais gardons le sourire !" On comprend mieux pourquoi Nathalie fait la pluie mais surtout le beau temps.