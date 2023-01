Nathan Moore (Worlds Apart) a totalement changé de vie et on est (très) loin des paillettes

Les dernières nouvelles à propos de Nathan Moore, membre emblématique du boys band Worlds Apart, remontent à un peu plus de deux ans. Alors qu'il essayait de revenir sur le devant de la scène après des années de galère, l'artiste avait finalement vu ses plans de come-back être balayés par l'arrivée du Covid-19. Il était alors à la recherche d'un travail et faisait un appel à l'aide alarmant. "Ancien chanteur qui cherche du travail", déclarait-il alors.

Mais Nathan Moore, qui célèbre en ce mardi 10 janvier 2023 ses 58 ans, semble en avoir trouver. Un nouveau job qui s'éloigne radicalement de son domaine de prédilection, des grandes scènes et des interminables séances studio, puisque l'ex chanteur est désormais ouvrier. Un quotidien nouveau pour lui, qu'il n'hésite pas à partager sur son compte Instagram où il est suivi par un peu plus de 5000 abonnés (voir notre diaporama).

Une nouvelle qui, contrairement aux apparences, est relativement positive. Après être totalement retombé dans l'anonymat, le chanteur a connu une véritable descente aux enfers après la gloire des années 1990. Père de famille, il s'est marié avec Donna Fisher à Majorque en septembre 2007 et a eu un enfant nommé Nico avec elle, et doit donc subvenir à leur besoin. Une réalité que le chanteur a fini par embrasser puisqu'il déclarait il y a trois ans à nos confrères de Télé Star que "quand le phénomène a perdu de son ampleur, ça a été dur. On a eu des difficultés financières. À un moment, j'ai même perdu ma maison."

Je chante souvent pendant que je travaille

Une maison qu'il pourra désormais bâtir de ses propres mains car l'artiste enchaîne les projets sur les chantiers, à en juger ses publications pleines d'auto-dérision sur les réseaux sociaux. "Ouvrier travaillant très dur disponible à l'embauche. Malheureusement, je chante souvent pendant que je travaille", peut-on notamment lire.

Aujourd'hui, Nathan Moore semble bien conscient qu'il ne renouera jamais avec le succès malheureusement éphémère qu'il a connu avec son groupe. En 2015 déjà, il avait tenté un retour en force dans la version UK de The Voice. Mais son passage s'était révélé alors être un flop retentissant, puisqu'aucun juré ne s'était retourné. Une triste tournure pour la carrière de l'acteur, mais aujourd'hui, l'essentiel est ailleurs.