Neymar enlacé avec sa belle Bruna : baiser langoureux pour (encore) oublier ses soucis

Chaque année, l'histoire semble se répéter pour Neymar. Auteur d'un début de saison satisfaisant et malgré une Coupe du monde ratée avec le Brésil, le footballeur de 31 ans est revenu plutôt en forme en ce début d'année, mais aussi bon et talentueux soit-il, il est également très fragile. Alors que le Paris Saint-Germain va jouer un match retour primordial dans sa saison le 8 mars prochain contre le Bayern Munich, la star du foot s'est fait mal lors de la dernière rencontre de son équipe. Une blessure qui arrive au pire moment et qui devrait le priver de ce match de Ligue des champions.

Ce n'est malheureusement pas la première fois que Neymar se blesse et les supporters du PSG ne comptent plus les absences du Brésilien dans les matchs cruciaux. Pour certains, l'hygiène de vie du coéquipier de Lionel Messi pourrait être un facteur déterminant, tant l'ancien joueur du FC Barcelone aime faire la fête lorsqu'il a du temps libre. Malgré ses problèmes physiques, ce dernier arrive toujours à garder le sourire et il peut l'avoir en ce moment, puisqu'il vit une belle histoire d'amour avec une sublime compatriote brésilienne. En effet, après une rupture de quelques mois, le sportif est à nouveau en couple avec la belle Bruna Biancardi.

Un beau moment à deux sur le canapé

Obligé de rester au repos à cause de sa blessure, Neymar peut profiter de son temps libre pour passer de bons moments avec Bruna. C'est exactement ce qu'il a fait le 22 février, comme on a pu le voir sur Instagram. Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), le footballeur a visiblement passé la soirée avec sa chérie. C'est elle qui a publié les photos et on peut voir que le couple s'entend très bien. Entre deux câlins, ils n'hésitent pas à s'embrasser langoureusement sous l'oeil de la caméra. La jolie brune ajoute trois emojis coeur scintillant pour montrer tout l'amour qu'il y a entre eux.

Malgré ses problèmes sportifs, Neymar sait qu'il peut compter sur le soutien de sa nouvelle compagne, toujours là pour lui remonter le moral !