Nick Cordero mort de la Covid : sa veuve Amanda Kloots cherche l'amour

Un peu plus d'un an après la mort de son mari, Nick Cordero, Amanda Kloots est prête à aller de l'avant. Après une année particulièrement éprouvante et une reconstruction progressive auprès de son fils Elvis, né de sa relation avec l'acteur de Broadway, Amanda reprend une vie normale.

Au micro du podcast The Talk diffusé vendredi 23 juillet 2021, la mère de famille a exprimé son souhait de faire des rendez-vous galants. "J'ai rencontré mes deux maris en travaillant à Broadway. Nous sommes d'abord devenus amis et nous nous sommes mariés. Évidemment avec Nick, nous avons eu un enfant. Je n'ai jamais eu à faire de rendez-vous galants. J'ai juste commencé à faire ça pour la première fois à 39 ans. C'est assez terrifiant et ça vous met mal à l'aise. C'est juste difficile", a-t-elle développé.

Cette professeure de fitness avait été mariée à l'acteur David Larsen avant de divorcer et de se remarier avec Nick Cordero en 2017. "Je rencontre des personnes géniales et ça me fait du bien de sortir. Disons que c'est très difficile d'en parler sans dire trop de détails", a-t-elle ajouté. Nick Cordero est décédé le 6 juillet 2020 au centre Cedars-Sinai de Los Angeles, après une longue bataille contre la Covid-19 et notamment une amputation. Il avait 41 ans.

Certaines personnes se sont permises de dire à Amanda Kloots qu'il était "trop tôt" pour commencer à rencontrer de nouvelles personnes. "Comment oses-tu juger quelqu'un, surtout quelqu'un qui vit cette épreuve. Il y a trop à dire et les veuves subissent trop de peine pour ne pas en parler. Je m'exprimerai bientôt sur le sujet", a-t-elle écrit en story Instagram, entourant les commentaires grossiers d'internautes.