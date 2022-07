Nick Kyrgios est en couple avec une bombe qui n'a pas froid aux yeux !

Pour la deuxième fois de sa carrière, Nick Kyrgios va disputer un quart de finale à Wimbledon, près de huit ans après son dernier, en 2014, où il avait perdu face au Canadien Milos Raonic. Véritable phénomène, l'Australien de 27 ans ne laisse personne indifférent et à l'image d'un Benoît Paire, il est capable de dégoupiller à n'importe quel moment d'un match. Doté d'un talent incroyable, son jeu fait le bonheur des spectateurs, mais ses adversaires sont rarement très fans de son style. Au troisième tour, son match face à Stefanos Tsitsipas a beaucoup fait parler et le Grec s'est plaint de l'attitude du fantasque Kyrgios à la fin du match.

S'il n'a pas que des amis sur le court, le tennisman sait en tout cas qu'il peut compter sur ses proches et notamment sa copine, Costeen Hatzi, pour le soutenir tout au long de ce Wimbledon 2022. Opposé au Chilien Cristian Garin aujourd'hui, il va avoir besoin des encouragements de la belle brune pour s'imposer et atteindre la demi-finale pour la première fois de sa carrière. La jeune influenceuse de 21 ans est en couple avec Nick Kyrgios depuis plusieurs mois maintenant et on les voit souvent très complices comme en mars dernier du côté de la Floride où ils sont apparus très amoureux durant le tournoi de Miami.

Un couple fusionnel et très présent sur les réseaux sociaux

Il faut dire que Costeen Hatzi, qui est le sosie de Julie Bertin, a de quoi faire tourner des têtes. La belle australienne compte déjà plus de 88 000 abonnés sur son compte Instagram et elle n'hésite pas à se mettre en valeur. Comme elle le montre sur plusieurs clichés, elle adore se mettre en maillot de bain et profiter des somptueux endroits où elle se trouve tout au long de l'année (photos à retrouver dans le diaporama). Très proche de Nick Kyrgios, elle poste également de nombreuses photos en compagnie du sportif qui défraye régulièrement la chronique.

Une belle histoire d'amour qui se poursuit du côté de Londres en ce moment et le champion aura bien besoin du soutien de Costeen Hatzi, puisque s'il vient à bout de Garin aujourd'hui, son adversaire en demi-finale pourrait se nommer Rafael Nadal et il lui faudra bien du courage !