Nicolas Bedos furieux : son compte Instagram "faux cul" censuré !

Effarés, les internautes ont rapidement apporté leur soutien à l'ex de Dora Tillier tout en dénonçant la censure ubuesque d'Instagram. "Attention on va vous traiter de complotiste", "J'hallucine là. Terrifiante époque. Soit ils se sont mis à plusieurs (discussion de groupes), pour vous signaler, soit ça vient de plus haut. Rien, dans les contenus de vos posts n'enfreignait les règles d'Instagram", "Donc tu n'as plus le droit d'être incorrect ? Triste époque", "Le voilà le nouveau monde que promettait Macron. Répression et restriction de nos libertés", "Pauvre France !" ont par exemple commenté certains abonnés de Nicolas.

De manière très étrange, le compte de Nicolas Bedos a récemment été remis en ligne et est à nouveau disponible. Un effet "magique" du bad buzz produit par la censure de son compte peut-être ?