Nicolas Canteloup en deuil : sa mère est morte

Triste nouvelle ce mardi 7 septembre 2021. Nicolas Canteloup ainsi que tous ses proches sont en deuil. En effet, le célèbre humoriste et imitateur de 57 ans vient de perdre sa chère mère. Eliane Canteloup est morte à l'âge de 90 ans à Mérignac, en Gironde. C'est dans les colonnes du journal Le Figaro que la mort d'Eliane Canteloup est annoncée.

Son époux Jean-Claude Canteloup son époux, ses fils le défunt Jean-Paul, Didier et Nicolas ainsi que leurs femmes, ses petits-enfants prénommés Mélanie, Anouk, Augustin, Adèle et Luca, ses deux arrière-petits-enfants Louna et Lenny... Tous pleurent la disparue et "ont la tristesse de vous faire part du décès de Madame Eliane Canteloup à l'âge de 90 ans". Les conditions de la mort ne sont pas indiquées.

Toutefois, les proches de la défunte annoncent déjà les obsèques. "La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 9 septembre 2021, à 15 heures, en l'église Saint-Vincent de Mérignac, suivie de l'inhumation au cimetière du Bourg de Lège-Cap-Ferret", apprend-t-on, toujours dans les pages d'avis de décès du Figaro. Pour l'heure, Nicolas Canteloup ne s'est pas publiquement exprimé sur la perte de sa tendre maman.

C'est un deuxième drame pour la famille Canteloup. Alors qu'il n'était âgé que de 17 ans, l'acolyte d'Alessandra Sublet dans C'est Canteloup (TF1) a fait face à la mort d'un être très cher à son coeur, son frère aîné Jean-Paul. "C'est une fracture de la vie, avait-il confié à nos confrères du Journal du Dimanche (JDD) en novembre 2014. Mais c'est loin maintenant. Mon frère avait dix ans de plus que moi. J'aurais été heureux qu'il voie ce que je fais. À travers ma réussite, il y a peut-être aussi l'envie de donner du plaisir à mes parents. Leur rendre le sourire par une présence plus marquée d'un de leurs enfants. Ça été une des conséquences heureuses de mon métier." Nul doute que ses chers parents sont fiers de lui et de son parcours...

Toutes nos condoléances à Nicolas Canteloup et ses proches.