Nicolas Canteloup papa : son aînée a suivi ses traces, et c'est une plus grande championne !

Chaque année, le 4 novembre est un événement très particulier pour Nicolas Canteloup, qui fête ses 58 ans en 2022. Son anniversaire, bien sûr, le présentateur et humoriste le passe entouré des siens. Difficile à dire quand on le voit faire le clown à la télévision, imitant les plus grands avec dextérité sur TF1, mais il est à la tête d'une famille nombreuse... puisque le grand complice d'Alessandra Sublet a quatre enfants au total. S'il n'est pas parvenu à leur transmettre le goût du petit écran, son autre passion, elle, coule dans les veines de tous les membres de la tribu.

Vous le savez sans doute, Nicolas Canteloup est fou de l'univers équestre. Diplômé de l'École nationale d'équitation de Saumur, il a été élu vice-champion major du concours complet dans la catégorie des plus de 40 ans en 2016. Anouk, sa fille aînée, est également très à l'aise sur une selle. A 13 ans, elle était sacrée championne de France minime en concours complet. À 18 ans, elle était double médaillée d'or en individuel et par équipes aux championnats d'Europe Longines Juniors de Fontainebleau. En 2019, elle se classait troisième de la Pro 1 du Lion d'Angers et était sélectionnée pour les championnats d'Europe dans la catégorie des jeunes cavaliers. Plutôt très prometteur !