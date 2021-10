Nicolas Sarkozy en séance de dédicaces après sa condamnation : "C'est très émouvant"

Nicolas Sarkozy est arrivé peu avant 11h00 dans cette librairie du 16e arrondissement de Paris où l'attendaient environ 200 personnes lui demandant de "tenir bon", "courage", "on est là". Parmi eux figurait l'avocat Francis Szpiner, maire du XVIe arrondissement.

Interrogé sur le Premier ministre Jean Castex qui lui avait manifesté jeudi son "amitié" et "affection" à "titre personnel", l'ancien président de la République (2007-2012) a déclaré: "Ca m'a fait très plaisir, ça ne m'étonne pas de lui, j'y suis très sensible, j'ai reçu des milliers et des milliers" de messages de soutien. D'Emmanuel Macron aussi, lui a demandé un journaliste? "Demandez lui, ce n'est pas à moi de le dire", a répondu Nicolas Sarkozy. Concernant sa condamnation proprement dite, il a insisté : "Ce que je pense est anecdotique, ce que pensent les gens est beaucoup plus sérieux. Je ne suis pas forcément le plus objectif" pour commenter.

Dans un message sur les réseaux sociaux jeudi, Nicolas Sarkozy avait dénoncé "une injustice" et promis d'aller "jusqu'au bout". "Je demande simplement que le droit soit appliqué pour moi comme pour n'importe quel autre justiciable", or "celui-ci a été une nouvelle fois bafoué", a affirmé l'ancien chef de l'Etat. "C'est la certitude de la justesse de ce combat qui me donne l'énergie qui permet de surmonter les épreuves et de résister aux vaines tentatives d'humiliation", a-t-il ajouté, en rappelant qu'il avait fait appel de sa condamnation. Son avocat Thierry Herzog avait déjà annoncé cette décision de faire appel.

"On ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits", a martelé Nicolas Sarkozy en remerciant ceux qui lui ont apporté un soutien "constant, fidèle, courageux", qui lui "donne la force pour poursuivre ce combat si nécessaire pour la vérité et pour la justice." "J'irai jusqu'au bout dans cette quête qui dépasse mon cas personnel car chacun peut un jour se trouver confronté à l'injustice", a-t-il assuré.