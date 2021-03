Nicolas Sarkozy - Souvenirs de sa soirée couscous avec un chroniqueur de TPMP : "C'était très rigolo"

Il est parfois nécessaire de mettre les petits plats dans les grands. D'autant plus quand on reçoit un invité de marque. Hélas, le jour où Bernard Montiel a reçu notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, il avait choisi de servir un plat qui laisse difficilement la maison en ordre. "C'était très rigolo parce que c'était un couscous, a-t-il raconté, dans l'émission Touche pas à mon poste, le mardi 16 mars 2021. À ce moment-là, il était un peu triste parce que c'était le départ de Cécilia."

Il est tellement sympathique qu'il s'en foutait totalement

Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est un homme comblé auprès de Carla Bruni et de leur adorable Giulia. Mais en 2007, effectivement, la situation sentimentale du dirigeant politique était un brin plus complexe. "L'idée, c'était qu'il n'aille pas dans la cuisine, parce qu'il y avait un bordel, poursuit Bernard Montiel. Entre les merguez, le poulet, l'agneau, la semoule... évidemment, à un moment, il a eu un coup de fil important, il est allé là où il ne fallait pas aller. Il y avait la serpillère, c'était dégueulasse par terre. On était extrêmement gêné mais il est tellement sympathique qu'il s'en foutait totalement et ça s'est bien passé."

Pot-au-feu chez les Hollande

Bernard Montiel n'est pas le seul à avoir côtoyé les hautes sphères. Grande amie de Julie Gayet, Géraldine Maillet a révélé qu'elle s'était retrouvée à la même table que François Hollande à plusieurs reprises. "Il m'a servi un pot-au-feu, délicieux, avec des cornichons coupés en petites lamelles, s'est-elle souvenue. Mais il était plus gourmand chez moi que chez lui. Il a aimé ma mousse au chocolat. Il avait beaucoup apprécié, il en avait pris plusieurs fois." Pas étonnant quand on se retrouve face à un tel festin de roi... pardon, de président.