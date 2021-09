Nicole Richie en feu : ses cheveux s'embrasent en pleine soirée d'anniversaire

Mardi 21 septembre 2021, Nicole Richie était en très bonne compagnie pour son anniversaire. Pour ses 40 ans, la fille de Lionel Richie était accompagnée de tous ses amis et proches pour souffler ses bougies. Une joyeuse soirée qui aurait pu se terminer aux urgences, comme le montre une vidée relayée sur Instagram...

À peine ses bougies soufflées, et toujours le sourire aux lèvres, Nicole Richie a mis quelques secondes à réaliser que ses cheveux commençaient à prendre feu ! Sur la vidéo, on peut voir une de ses amies en train d'éteindre le feu d'un côté, tandis que la star stoppe les petites flammes qui rongent déjà une autre mèche. Une belle frayeur que cette mère de famille a finalement commenté avec dérision. "Eh bien... Jusqu'ici 40 ans, c'est le feu", a-t-elle indiqué en légende, non sans ironie. Fort heureusement, Nicole Richie n'a pas abîmé son gâteau, sur lequel on peut apercevoir une photo d'elle enfant.

En commentaires, de nombreux proches de la star ont plaisanté sur cet incident. À commencer par son époux, Joel Madden. "C'est chaud", a-t-il écrit, faisant ainsi référence à la phrase culte que Nicole Richie et sa copine Paris Hilton répétaient dans l'émission The Simple Life. Après s'être marié en décembre 2021, le couple préserve visiblement une belle complicité.