Night and day : Cameron Diaz et Tom Cruise n'auraient jamais dû avoir le rôle

Dans Night and day, Cameron Diaz et Tom Cruise sont emportés dans une course-poursuite folle qui leur fait traverser le globe. Leurs aventures datent peut-être de l'année 2010, mais personne n'oublie, depuis, l'adrénaline inlassable transmise par le long-métrage. Ce que l'on sait un peu moins, c'est qu'initialement, ces deux acteurs n'auraient pas du tout dû être à l'affiche du film de James Mangold. En fait, avant de rejoindre les salles obscures, le projet a changé de nombreuses fois de producteurs, de cast... et même de titre !

En version originale, Cameron Diaz et Tom Cruise ont joué dans Knight and days. La version française, qui adore apporter sa pâte de manière plus ou moins concluante, a choisi d'enlever le "K" rédigé par nos voisins outre-Atlantique. Mais au tout début, le film devait s'appeler Wichita. Surtout, il devait mettre en scène Adam Sandler ... qui a finalement refusé en expliquant qu'il ne se "voyait pas avec un flingue à la main". Ce qui l'aurait effectivement empêché de tourner une bonne partie du film. Une fois passé chez Sony Pictures, des changements ont encore tout chamboulé. Un duo avait été retenu, composé de Chris Tucker et d'Eva Mendes , et le film devait s'appeler Trouble Man.

Difficile à suivre ? Ce n'est pas terminé. Eva Mendez et Chris Tucker ont tour à tour lâché l'affaire. Une fois que Cameron Diaz a rejoint l'aventure, elle devait donner la réplique à Gerard Butler qui a finalement préféré le premier rôle de Chasseur de primes, avec Jennifer Aniston. Quant à Tom Cruise, il a peut-être été recruté en dernier... mais sous certaines conditions. Le héros de Mission Impossible hésitait entre cinq rôles différents, dont l'un dans Salt, un autre dans The Tourist, et a imposé quelques changements à propos de son personnage. A croire qu'il y a eu encore plus de rebondissements avant le tournage que pendant ou après...