Nikola Lozina amoché : sa mésaventure sur le tournage des Marseillais

Depuis le début du mois de juillet, le tournage de la cinquième saison des Marseillais vs Le Reste du monde a débuté. Malgré la menace du coronavirus, la production a réussi à réunir les candidats dans une villa somptueuse pour une nouvelle compétition qui s'annonce d'ores et déjà haute en couleur. C'est dans le Sud de la France, à Adrets, dans l'Esterel, juste à côté de Cannes, que Julien Tanti, Paga et les autres s'affrontent ainsi depuis plusieurs semaines pour remporter la Coupe tant convoitée.

Et dès les premiers jours, Maeva Ghennam faisait savoir à sa communauté que les esprits s'échauffaient : "Ça commence à être le bordel dans la villa." La meilleure amie de Carla Moreau ne croyait pas si bien dire puisque, après qu'elle a été éliminée, les clashs ont continué de se multiplier. En outre, ils sont prêts à tout cette année pour que leur famille respective triomphe. Et plus particulièrement Nikola Lozina ! En effet, le grand Belge a fait savoir sur Snapchat mardi 28 juillet 2020 qu'il avait été sujet à quelques mésaventures... "Bon les gars j'ai un truc à vous dire, a-t-il débuté. J'ai perdu une dent... Tellement de trucs de ouf ici que j'en ai laissé une dent. Voilà, déchirure, une dent en moins, j'ai tout donné, voilà", explique-t-il amusé par la situation et révélant sa dentition malmenée. En réalité, Nikola Lozina semble avoir simplement perdu l'une de ses facettes dentaires, nouvelle grande tendance pour laquelle craquent les stars de télé-réalité. S'il ne peut s'empêcher de le remarquer, il est en tout cas beaucoup moins défiguré que ne l'était Maeva Ghennam lorsqu'une des siennes était tombée.

Malgré cet accident, Nikola Lozina garde le sourire et conclut son message vidéo par une petite dédicace à sa fiancée Laura Lempika qui poursuit sa grossesse de son côté. "Chérie je t'aime, mon fiston je t'aime, je vous aime tous, je vous aime le public, vous me donnez la force", a-t-il déclaré. C'est d'ailleurs sur le tournage que la révélation du sexe de leur premier enfant a été faite. "Ça sera un Lozina Junior... Le plus beau cadeau de ma vie va arriver...", écrivait-il sur Instagram sous une image de lui en pleurs dans les bras de sa moitié.

Vivement la diffusion !