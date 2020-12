Nikola Lozina, de séducteur à jeune papa : la liste de ses conquêtes

Nikola Lozina en a fait du chemin depuis qu'il a été révélé au grand public. Aujourd'hui, il vit une belle histoire d'amour avec Laura Lempika. Le couple a prévu de se marier et attend son premier enfant. Un petit garçon comme les amoureux l'ont découvert lors du dernier tournage des Marseillais VS Le Reste du monde (W9). On en oublierait presque que le beau brun de 26 ans était un grand séducteur auparavant.

C'est en 2015 que Nikola Lozina a été contacté par les producteurs des Princes de l'amour pour participer à la saison 3. Et difficile pour lui de résister à la tentation. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Milla Jasmine pour la première fois. Sa prétendante favorite. Mais cela ne l'avait pas empêché d'avoir une relation charnelle avec une autre de ses prétendantes et de flirter avec Sabrina Boot (aujourd'hui en couple avec Zaven). N'assumant pas, il avait éliminé la brune pulpeuse avant de lui demander de revenir. Mais c'est célibataire qu'il était reparti de l'aventure.

L'année suivante, Nikola a eu une relation hors caméras avec Moani Hara, Miss Hawaï 2014, lors du tournage des Anges 8. Puis, lors de celui des Marseillais et les Ch'tis VS le Reste du monde, il s'est mis en couple avec Jessica Thivenin. Une relation qui a duré un an et qui s'est terminée à cause d'une infidélité du jeune homme. On lui a ensuite prêté de nombreuses idylles, avec Aurélie Dotremont et Montaine Mounet par exemple, des rumeurs démenties.

En 2017, C'est avec Fidji Ruiz que Nikola Lozina a vécu une courte histoire avant de se remettre avec Milla, lors de la saison 2 des Marseillais VS Le Reste du monde. Mais c'est en tant que célibataire qu'il s'est envolé pour le tournage des Marseillais Australia, en 2018. Il s'est très brièvement mis en couple avec Maeva Ghennam. Et peu de temps après son retour en France, il a officialisé avec la candidate de télé-réalité Dita Istrefi (récemment vue dans 10 Couples parfaits). Une idylle qui a duré... une semaine.

Il a fallu attendre le tournage des Marseillais VS Le Reste du monde 3, toujours en 2018, pour qu'il rencontre Laura, la femme de sa vie. Malgré quelques écarts de conduite et des ruptures, Nikola Lozina a ENFIN trouvé le droit chemin et s'apprête vit désormais la plus belle des aventures, celle de la paternité. Son fils Zlatan a vu le jour le 11 décembre 2020 et comble ses parents de joie.