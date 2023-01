Nikola Lozina et Laura Lempika séparés : elle se lance dans un gros projet en solo

Quelques mois seulement après leur mariage princier entourés de tous leurs proches, Nikola Lozina et Laura Lempika entament déjà une procédure de divorce. La nouvelle a été annoncée dès les premiers jours de l'année 2023, à la surprise de tous. Pas question toutefois de se faire la guerre. Bien au contraire, les deux candidats de télé-réalité ont l'intention de conserver une bonne relation, notamment pour le bien être de leur fils Zlatan (2 ans).

Nikola Lozina a tout de même pris un peu de distance, le temps de digérer ces derniers événements, et c'est en Belgique qu'il se ressource actuellement, auprès des siens. Laura Lempika est de son côté restée à Dubaï avec leur fils, ville où elle s'était installée il y a quelques années avec son ex. Avant de se séparer, ils avaient même eu le projet d'acheter une maison pour s'y épanouir en famille. Un projet qui ne tombe pas totalement à l'eau comme l'a fait savoir la belle brune mardi 10 janvier.

On veut rester sur Dubaï tous les deux

En effet, l'ex-candidate de Secret Story a toujours le désir d'investir dans l'immobilier, de la même manière que Nikola Lozina. "Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous avais parlé de notre achat immobilier avec Niko. Bon, vu que l'on s'est séparés, il n'y aura plus d'achat immobilier en commun. Je pense que lui achètera de son côté et moi, je vais acheter du mien, car on veut rester sur Dubaï tous les deux", a-t-elle indiqué à sa communauté Instagram.

Les futurs ex-époux sont d'ailleurs souvent en contact pour évoquer le sujet. Et c'est même Nikola Lozina qui a incité Laura Lempika à se rendre dans une agence immobilière de la ville des Émirats arabes unis comme cela était prévu. "J'ai quand même maintenu un rendez-vous qu'on avait. Niko m'a dit d'y aller comme ça je check un peu les appartements que je peux trouver ici en vente ou en investissement", a-t-elle expliqué. Chacun va donc de l'avant tout en restant "à l'écoute et présents l'un pour l'autre" comme ils l'avaient promis au moment d'annoncer leur rupture.