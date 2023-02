Nikos Aliagas papa : rare photo avec son fils Andréas, présent pour le soutenir pour une occasion spéciale

Les oeuvres de Nikos Aliagas sont actuellement à l'honneur, à Venise. Le présentateur de TF1 âgé de 53 ans y expose actuellement des photographies. Et pour l'occasion, il peut compter sur la présence de sa famille comme en témoigne une photo postée en story Instagram, le 12 février 2023.

C'est en 2010 que le chemin de Nikos Aliagas a croisé celui de Tina Grigoriou, psychologue d'origine grecque qui vit à Londres. "J'ai eu un flash et la première phrase qui est sortie de ma bouche a été : 'Pourquoi n'avez-vous pas d'enfant ?' Elle m'a pris pour un fou", révélait-il à nos confrères de Télé Star en novembre dernier. Malgré tout, elle a fini par succomber à son charme. Et ensemble, ils ont fondé une famille. Leur fille Agathe est née le 29 novembre 2012. Andréas (prénom donné en l'hommage de son regretté papa) est venu compléter la tribu, le 5 octobre 2016.

Tendre photo avec son fils pour une occasion spéciale

Discret en ce qui concerne sa vie privée, Nikos Aliagas ne dévoile jamais ses enfants au grand jour. Il préfère en effet les préserver et l'a de nouveau prouvé le 12 février. Rappelons que le charmant brun n'est pas seulement un talentueux présentateur. Il excelle également en photographie et a d'ailleurs déjà présenté plusieurs expositions. Depuis le 4 février et jusqu'au 3 avril prochain, c'est à Venise qu'il dévoile ses oeuvres, au Palazzo Vendramin Grimani. Une expo intitulée Regard Vénitiens qui offre un nouveau regard sur la ville des amoureux grâce à ses clichés en noir et blanc.

Nikos Aliagas peut compter sur le soutien de sa tribu. L'occasion de découvrir une rare photo en compagnie de son fils Andréas. Père et fils posent à l'extérieur, sous un ciel nuageux. Le présentateur se tient derrière le petit garçon de 6 ans, dont le visage est dissimulé avec un émoji qui a des coeurs à la place des yeux. L'une de ses mains est posée sur une oreille. "Père et fils", a-t-il légendé ce tendre cliché. Nul doute que ses abonnés étaient ravis de découvrir ce moment et qu'ils en redemandent.