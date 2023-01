Noémie (L'amour est dans le pré) annonce un grand changement qui va faire des heureux

Le 25 janvier 2023, Noémie a réservé une très belle surprise à ses abonnés. La chérie de Guillaume, l'agriculteur du Limousin candidat à L'amour est dans le pré en 2022, a dévoilé une toute nouvelle coiffure dans sa story Instagram. Terminée la coloration noire qu'elle avait adoptée depuis plusieurs mois, la jolie jeune femme est retournée à ses premiers amours en adoptant de nouveau le roux, sa couleur lorsqu'elle était prétendante dans l'émission animée par Karine Le Marchand sur M6.

On découvre également que ses cheveux semblent plus courts qu'auparavant. "Mais c'est quoi cette couleur ?" écrit-elle sur une première photo dévoilée en story, "Avouez, vous êtes trop contents". En effet, de nombreux abonnés de Noémie avaient regretté qu'elle passe au brun et lui avait indiqué que le roux était sa couleur de prédilection pour sublimer ses beaux yeux bleus. Cela semble désormais chose faite pour la chérie de Guillaume, qui a l'air ravie d'avoir retrouvé sa précédente coloration.

Lors du bilan de L'Amour est dans le pré, Noémie avait déjà commencé un changement physique puisqu'elle était apparue avec des bagues dentaires. Soucieuse de retrouver une dentition parfaite, la jolie rousse semblait désormais prête à prendre soin d'elle, quitte à porter des bagues pendant quelques mois.

Un éventuel déménagement

Très amoureux, le couple qui est encore à distance semble sur le point d'emménager ensemble, lassés des centaines de kilomètres qui les séparent. Récemment sur son compte Instagram, Noémie avait d'ailleurs fait savoir qu'elle comptait bientôt s'installer dans l'exploitation de son chéri, située dans le Limousin. Dans sa story, l'ancienne prétendante de L'Amour est dans le pré avait ainsi posté une photo de son dressing Vinted afin de mettre un peu de beurre dans les épinards. "Pour celles qui me demandaient mon Vinted ! Je viens d'ajouter des articles à petits prix. On vide pour un éventuel déménagement...", avait-elle écrit en légende, confirmant ainsi sa volonté d'aller vivre avec son chéri avec lequel elle comptait se construire un confortable nid douillet.