Nolwenn Leroy délirante avec Jérémy Chatelain et d'autres anciens de la Star Ac' : photo inattendue 20 ans après !

En 2002, la vie de Nolwenn Leroy a été bouleversée. Cette année-là, elle a remporté la saison 2 de la Star Academy. Après quoi, elle est devenue la chanteuse à succès que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais si sa carrière a décollé, la jolie brune n'a jamais oublié ses débuts ni les amis qu'elle s'est fait durant son passage au château de Dammarie-les-Lys. Preuve en est, Nolwenn Leroy a passé du bon temps avec certains d'entre eux ce jeudi 15 décembre et elle en a fait partager sa communauté Instagram !

En effet, l'artiste a posté sur le réseau social des photos de ses retrouvailles avec Jérémy Chatelain, Emma Daumas, Aurélie Konaté, Axel Balduzzi et Philippe Miro. Des têtes que les internautes n'avaient pas vues depuis longtemps, comme celle de l'ex d'Alizée qui affiche un look différent composé de cheveux longs et d'une barbe bien taillée. "FRIENDS: THE REUNION", a légendé Nolwenn Leroy.

En commentaires, ses abonnés ont exprimé leur ravissement de voir ce groupe d'amis toujours aussi proche, même 20 ans après leur saison de la Star Academy. "C'est beau et touchant d'être restés en contact", "Jolie brochette !", "Vous êtes beaux", "20 ans de bonheur", "Vous n'avez pas changé", "Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous voir réunis !", "20 ans et pas une ride ! 2002 La meilleure promo!", peut-on lire entre autres.