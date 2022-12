Nolwenn Leroy séduisante en pattes d'eph', Katrina Patchett avec son nouvel amoureux pour Avatar 2

Les grands bonhommes bleus sont de retour. Le nouvel opus de la saga Avatar, intitulé La Voie de l'eau, se déroule plus d'une décennie avant le film précédent. Centré sur l'histoire de la famille Sully, le long-métrage signé James Cameron sort le 14 décembre 2022 et dure plus de 3h. Pour en savourer chaque minute, de très nombreuses personnalités se sont retrouvées du côté du Grand Rex de Paris à quelques heures de la sortie officielle. Le film Avatar, sorti en 2009, avait créé l'évènement puisqu'il marquait d'une pierre blanche l'Histoire du cinéma, et notamment de ses technologies 3D. Autant dire que la suite est elle aussi très attendue. Se sont donc rendus à l'avant-première comédiennes et comédiens, artistes, célébrités télévisuelles... bref tout le gratin.

Etaient notamment présents : Titoff, Gil Alma, Stomy Bugsy, Philippe Caverivière, Laurie Cholewa, Maxime Tabart, Black M et sa femme Léa Djadja, Florent Peyre, Jean-Luc Lemoine, Boris Becker, Omar Mebrouk, Artus, Pascal Legitimus, Aurélie Konaté, Raphäl Yem, Pierre Mauduy, Guillaume Canet, Denitsa Ikonomova, François Alu, Maxime Dereymez, Nolwenn Leroy, Lenny Izaguire et Thomas Rossier, Reem Kherici, Loup, Christian Millette, Grégory Fitoussi, Cut Killer, Antoni Ruiz, Achille Magic, Rokhaya Diallo, Sofyan, Julian Bugier, Michaël Gregorio, Jarry, Jeremie Dethelot, Naidra Ayadi, Charlotte Hervieux et Cerise Calixte - les voix françaises d'Elsa et de Vaiana -, Enora Malagré, Fadily Camara et son frère, Adher, Guillaume Pley, Marie-Sophie Lacarrau, Terry Ltam, Samuel Le Bihan. La danseuse Katrina Patchett était quant à elle accompagnée de son nouvel amoureux, Kylian Msx. Le couple avait officialisé son histoire d'amour il y a quelques semaines...

Les personnes invitées à l'avant-première d'Avatar : La Voie de l'eau ont également eu la chance d'assister à un véritable défilé de Miss France. Élodie Gossuin a eu l'occasion, ce soir-là, de serrer Flora Coquerel dans ses bras, mais aussi Laury Thilleman, Clémence Botino et Vaimalama Chaves en compagnie de son chéri Nicolas Fleury. Alicia Aylies, reine de beauté 2017, a elle aussi créé l'évènement en dévoilant qu'elle était enceinte, sans toutefois dévoiler l'identité du papa...