Nordahl Lelandais avoue avoir "volontairement" tué Maëlys : il raconte l'instant précis où il lui a donné la mort

Alors qu'il niait jusqu'à présent avoir tué Maëlys de Araujo de manière intentionnelle, Nordahl Lelandais a finalement reconnu avoir enlevé et "volontairement" tué la petite fille selon France Info. "Je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés", a-t-il confié le 11 février 2022, sur questionnement de son avocat Me Alain Jakubowicz, après plus de cinq heures d'interrogatoire, devant les assises de Grenoble. Des confessions très attendues pour les proches de la fillette, assassinée dans la nuit du 26 au 27 août 2017 par cet ancien militaire, également responsable de la mort d'Arthur Noyer tué en 2017.

"Il ne s'agit plus d'ergoter mais de prendre conscience de la gravité des faits que tu as commis. S'agissant de Maëlys, on ne va pas tourner autour du pot. Tu es poursuivi pour avoir volontairement donné la mort", a déclaré l'avocat Jakubowicz à son client. "Oui maître" a répondu l'accusé, visiblement plus enclin à révéler la vérité. "On peut oublier le mot d'accident ?", interroge l'avocat. "Oui. C'est clair. J'ai donné volontairement la mort à Maëlys", a confié Nordahl Lelandais. "Est-ce que tu reconnais que faire monter une petite fille à 3h du matin dans ta voiture le soir d'un mariage, c'est un enlèvement ?", lui demande ensuite son avocat. "Oui, maître", admet l'ancien militaire. Des mots qui ont évidemment glacé l'ensemble des personnes présentes lors de cet interrogatoire.

J'ai donné des coups

"Elle commence à hoqueter. Un petit pleur. À ce moment-là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai tourné la tête et j'ai eu cette impression, complètement folle, que personne ne peut comprendre. J'ai eu cette peur de ce qu'il s'était passé en avril 2017. J'ai donné des coups", a-t-il ensuite détaillé, rappelant ainsi la nuit du 11 au 12 avril 2017 au cours de laquelle il avait assassiné Arthur Noyer. Il avait alors été condamné à Chambéry en mai 2021 à 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers.

"De la honte, des remords, de la culpabilité, j'en aurai toute ma vie", a-t-il ajouté, avant de présenter ses excuses à la famille. Il s'explique : "On aimerait que je dise que c'est un crime sexuel mais pas du tout (...). Je n'étais pas du tout dans cette optique sexuelle, loin de là."

Nordahl Lelandais risque désormais la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Maëlys. La troisième et dernière semaine du procès doit démarrer lundi 14 février 2022 avec le rapport des experts-psychologues. Le verdict final est attendu vendredi prochain.