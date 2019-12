Norman Thavaud, papa poule : "Ma famille, c'est ma priorité absolue"

À 32 ans, Norman Thavaud revient sur les routes de France avec un nouveau seul-en-scène, Le spectacle de la maturité, qui se jouera notamment à Paris, à La Cigale. C'est à cette occasion que le vidéaste s'est livré dans les pages de Gala, se confiant au passage sur son nouveau rôle de père. "Je me rends compte qu'avant d'être père, j'avais beaucoup de temps à jeter par la fenêtre ! C'était de la procrastination", explique-t-il.

En effet, en couple depuis 2017 avec une certaine Martha Gambet, Norman Thavaud est devenu papa d'une petite fille il y a huit mois. Sa compagne avait déjà une fille issue d'une précédente union, Lou, 10 ans. "Quand j'ai rencontré sa maman, Lou était très timide avec moi, jusqu'à ce qu'un soir, en allant lui dire bonne nuit, je la surprenne à regarder mes vidéos... Elle jouait un double jeu ! Aujourd'hui, on s'entend très bien, c'est un ange", explique tendrement Norman.

Il faut dire que depuis l'arrivée de sa fille, Norman a vu son quotidien changer du tout au tout. "Ma famille, c'est ma priorité absolue. Je n'aurais pas cru que je serais papa poule à ce point. Je songe même à acheter un casque pour bébé pour qu'elle ne se cogne pas. Genre mec parano ! J'ai passé des heures à lui apprendre à dire papa. Elle le dit... mais je ne suis pas sûr qu'elle sache que c'est moi", poursuit l'humoriste, décidément très impliqué dans son rôle de père.

Lors de cet entretien, Norman, d'ordinaire si discret sur sa vie privée, a accepté d'en dire un peu plus aussi sur celle qui partage sa vie, Martha Gambet. "Elle a eu plein de professions dans sa vie. Elle a été chef cuistot, employée de banque... C'est une femme très terre-à-terre, c'est ce que j'aime chez elle. On s'est reconnus. Moi, j'ai vendu des moufles chez Décathlon. On est des gens normaux. Elle a toujours fait du mannequinat et se déploie dans cette branche. Elle commence à avoir pas mal d'abonnés sur Instagram. Du coup, elle développe des choses avec des marques de mode. Ça marche pour elle, je suis super fier", a confié le jeune papa. Une jolie petite famille.

Retrouvez l'interview de Norman Thavaud en intégralité dans le dernier numéro de Gala, paru le jeudi 19 décembre 2019.