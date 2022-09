Novak Djokovic : Absent de l'US Open, il passe de bons moments en famille pour les 5 ans de sa fille

C'est probablement la saison la plus étrange de la longue et brillante carrière de Novak Djokovic. Depuis janvier dernier, rien n'est plus pareil pour le tennisman de 35 ans, qui a vécu un véritable cauchemar lors de son arrivée à Melbourne pour participer à l'Open d'Australie. Opposé à la vaccination contre le Covid, il n'a pas été autorisé à rester sur le territoire australien et a donc été tout bonnement expulsé par les autorités locales. Après ce véritable camouflet, il a eu la chance de participer à Roland-Garros où il s'est fait battre par son plus grand rival et maître incontesté de la terre battue, Rafael Nadal.

Malgré tout, ​​Novak Djokovic a vécu une très belle éclaircie à Wimbledon avec une superbe victoire finale face à Nick Kyrgios, bien aidé par la blessure de la légende espagnole en quart de finale. Même s'il fait partie des plus grands joueurs de tennis de l'histoire, le Serbe n'a pas eu de passe-droit pour participer à l'US Open cette année et comme pour l'Australie, il doit se contenter de regarder ses rivaux depuis son poste de télévision, en compagnie de sa femme, Jelena et de ces deux enfants. Installés à Monaco depuis plusieurs années, la petite famille semble heureuse et malgré les déboires sportifs du champion, il n'a pas l'air plus affecté que ça, bien au contraire.

Belle journée en famille, au bord de l'eau

Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 11 millions d'abonnés, Novak Djokovic a mis en ligne une publication en commun avec sa femme pour partager quelques photos d'une journée un peu spéciale. En effet, hier, leur fille Tara a fêté ses 5 ans, l'occasion pour toute la famille de profiter d'une belle journée. "Tellement de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissant ! Tara vient d'avoir 5 ans, nous étions tous ensemble et nous sommes tous en bonne santé !", se réjouit la belle Jelena dans son message. Une belle journée où l'adorable petite blonde a pu enfiler une superbe robe rose et pendant laquelle la famille a pu faire trempette dans l'eau.