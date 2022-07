Novak Djokovic : Papa complice avec ses deux enfants, après sa victoire à Wimbledon !

Ce n'est peut-être pas la finale que tout le monde attendait, mais le match entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios a tenu toutes ses promesses. Au bout de 3 heures d'une bataille acharnée, le Serbe de 35 ans a une nouvelle fois remporté Wimbledon, portant à 7 le nombre de ses trophées en terre anglaise. Un véritable exploit qui le rapproche de nouveau de son plus grand rival, Rafael Nadal. Blessé et dans l'incapacité de poursuivre la compétition, l'Espagnol a dû déclarer forfait et il a dû assister impuissant au nouveau triomphe du Djoker.

Face à lui dimanche, la légende du tennis a donc eu le droit au bouillonnant australien Nick Kyrgios, qui n'a pas manqué de faire parler de lui une nouvelle fois lors de la finale. Malgré sa défaite, il aura laissé une superbe image de lui et ce n'est pas sa copine, la magnifique Costeen Hatzi qui dira le contraire. Après ce nouvel exploit retentissant, Novak Djokovic a pu célébrer en famille la joie de remporter un 21e tournoi du Grand Chelem. Si sa femme Jelena a certainement dû être ravie de cette belle performance, ses enfants Stefan et Tara n'ont pas été en reste.

Quel privilège de partager ce voyage avec eux. Merci à Wimbledon pour cette opportunité

Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 11 millions d'abonnés, le Serbe a publié une jolie vidéo où on le voit revenir sur le court central de Wimbledon après sa victoire, en compagnie de son fils et sa fille. Les deux enfants ne tiennent pas en place et se lancent dans une série de sprints autour du terrain avant que Novak Djokovic ne prenne sa petite Tara sur les épaules pour courir avec elle. "Des moments précieux avec ma famille ce matin. Quelle joie de les voir courir sur ce court légendaire ! Quel privilège de partager ce voyage avec eux. Merci à Wimbledon pour cette opportunité. Je rentre à la maison avec de nombreux souvenirs pour toute la vie", écrit le tennisman en commentaire de sa vidéo.

Le joli message de Rafael Nadal

Un beau moment qui a visiblement plu aux internautes, mais également à son grand rival Rafael Nadal, qui a laissé un message plein de classe. "Wow ! Super moment ! Profite bien et encore bravo !", écrit celui qui va bientôt être papa à son tour.