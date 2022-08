Novak Djokovic antivax : nouveau coup dur, sa réponse ne se fait pas attendre

La saison 2022 de Novak Djokovic ne ressemble à aucune autre pour le tennisman, qui a vécu des hauts et des bas depuis le mois de janvier dernier. Il faut dire qu'après deux années très compliquées en raison de la crise sanitaire, les réglementations ont changé et cela n'a pas vraiment arrangé le Serbe, réfractaire au vaccin contre le Covid. Début janvier, il a déclenché une énorme polémique à son arrivée en Australie et après plusieurs jours d'un imbroglio qui a atteint les plus hauts sommets, le mari de Jelena s'est vu interdire l'accès au territoire. Il a ensuite pu se rendre à Roland-Garros, mais il est tombé sur un Rafael Nadal une nouvelle fois stratosphérique, perdant en quart de finale.

L'éclaircie de sa saison est survenue lors du tournoi de Wimbledon en juillet dernier. Après un superbe parcours et bien aidé par la blessure de son grand rival espagnol, Novak Djokovic est parvenu à remporter son 21e tournoi du Grand Chelem après une victoire nette et sans bavures face à Nick Kyrgios. Pour clore cette saison pas comme les autres, le sportif de 35 ans espérait que les autorités américaines se montrent laxistes à son égard et lui permettent d'entrer sur leur territoire. Pas de miracle ni de passe-droit pour la légende du tennis donc, qui va se contenter de regarder le tournoi depuis sa maison, entouré de ses deux enfants.

C'est triste, mais je ne pourrais pas voyager à New York cette année pour l'US Open

Forcément déçu de ne pas pouvoir défendre ses chances dans un tournoi qu'il a déjà remporté à trois reprises, Novak Djokovic s'est exprimé sur son compte Instagram après cette très mauvaise nouvelle. "C'est triste, mais je ne pourrais pas voyager à New York cette année pour l'US Open. Merci à toute la 'NoleFam' pour tous vos messages d'amour et de soutien. Bonne chance à tous les autres joueurs !", écrit-il, avant de rassurer ses fans quant à une possible baisse de forme physique et mentale : "Je vais continuer à rester en forme et à avoir un esprit positif et attendre une opportunité de participer à nouveau. À bientôt le monde du tennis !" (un message à retrouver dans le diaporama).

Forcément très déçu de son absence, Novak Djokovic n'en reste pas moins fair play et va attendre patiemment que les règles sanitaires s'assouplissent pour revenir aux États-Unis.