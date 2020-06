Obsèques de Guy Bedos : Virginie Efira et Niels Schneider en couple pour l'adieu

Le 28 mai 2020, Guy Bedos mourait à l'âge de 85 ans. Les obsèques publiques du comédien ont eu lieu jeudi 4 juin en l'église de Saint-Germain-des-Prés, dans le quartier des débuts du défunt artiste, dans le 6e arrondissement parisien. Un grand portrait de lui avait été disposé à l'entrée.

"Il n'était pas très pote avec la religion, mais très ému par les églises", avait précisé Nicolas Bedos dans son message annonçant les obsèques de son père. Il a d'ailleurs fait son apparition en saluant la foule d'un baiser, un pâle sourire aux lèvres.

De nombreuses personnalités issues de tous horizons étaient venues rendre hommage à Guy Bedos, être tendre, artiste charismatique et homme de convictions (à gauche) marquant. Jean-Paul Belmondo, Jean Dujardin, Anne Sinclair, Michel Boujenah, Muriel Robin, François Berléand, Pierre Richard, Michel Drucker et tant d'autres étaient présents ce jeudi. Dans la foule, on pouvait également apercevoir Virginie Efira, venue avec son compagnon, l'acteur Niels Schneider, qui portait d'ailleurs un masque, en application des gestes barrières pour se protéger du Covid-19. Une apparition exceptionnelle de ce couple discret qui en dit beaucoup sur la peine que l'actrice belge partage avec la famille de Guy Bedos.

Virginie Efira est très amie avec Nicolas Bedos, fils du défunt. "Je suis hyper copain avec votre star nationale, Virginie Efira. On a même dormi ensemble, partagé des vacances, on s'est retrouvés à deux dans toutes les situations imaginables sans qu'il ne se passe quoi que ce soit !", confiait le réalisateur primé aux César au site belge Télépro à l'occasion de la sortie du film L'Invitation, en 2016. Quelques années plus tôt, en 2011, l'intéressée avait déjà mis en évidence leur belle histoire d'amitié dans un entretien accordé à Paris Match : "J'ai souvent des liens très forts avec des hommes. Nicolas Bedos est l'exemple de garçon que je vois en permanence alors que je n'ai aucun rapport de séduction avec lui. Je l'appelle 'mon petit mari de substitution'", notait-elle à l'époque. Plus récemment, en décembre 2019, le fils de Guy Bedos avait eu des mots pleins d'estime et d'affection pour son amie, faisant son portrait de "fille formidable" pour Le Nouvel Obs.

Virginie Efira partage la vie de Niels Schneider, de dix ans son cadet, depuis 2018 et leur rencontre sur le tournage du film Un amour impossible.