Obsèques de Jean-Paul Belmondo : son fils Paul révèle le surprenant souhait de la star

Le 6 septembre 2021, Jean-Paul Belmondo s'en est allé à l'âge de 88 ans après une vie riche en aventures et en émotions. Il a laissé à la France des performances exceptionnelles au cinéma, à jamais gravées dans les mémoires. Mais qu'en est-il de sa famille ? Son fils Paul, né de sa relation avec la danseuse étoile Elodie Constantin est revenu sur sa disparition, après un an. D'habitude très discret sur le sujet dans les médias, il a accepté de se confier au micro de RTL pour lui rendre hommage, faire part de son état d'esprit et de celui de sa famille si soudée et a également fait une révélation surprenante.

Sa mort, Jean-Paul Belmondo s'y préparait, même s'il ne l'évoquait pas à sa famille. "Je ne pense pas qu'il redoutait la mort, il croyait à l'au-delà, à la vie d'après. Il était croyant sans vraiment l'être. Il avait décidé que c'était la fin. Il voulait partir tranquillement. Il a brûlé la vie", explique Paul Belmondo sur RTL. Le comédien a profité comme personne du présent et n'avait donc pas organisé son grand départ.

Toutefois, il y avait toutefois une chose à laquelle il tenait pour ses obsèques et que raconte avec tendresse son fils quand il revient sur l'organisation des funérailles : "En rigolant, on se disait, on ne va quand même pas mettre la musique du Professionnel, ça va faire vraiment too much. Et puis le notaire arrive, il avait dit qu'il voulait qu'on mette la musique du Professionnel... Il n'avait pas prévu grand-chose, mais ça oui." Si le choix peut faire sourire, on peut sans mal parier que toutes les personnes qui ont regardé la performance durant son hommage national ont eu les mêmes frissons.

Conscient de tout ce que représente Jean-Paul Belmondo pour le pays, son fils Paul veut cependant garder de lui l'image d'un homme tout simplement, un père aimant à la tête d'un clan très soudé. Il s'est récemment agrandi avec la naissance du fils d'Alessandro Belmondo, Vahé. Le petit garçon est arrivé le 10 avril dernier, soit un jour après l'anniversaire de son illustre aïeul. Un véritable signe du destin !