Olivier Giroud surpris avec une autre : scandale et photos compromettantes, la réaction de sa femme Jennifer

A 36 ans, Olivier Giroud est un homme comblé auprès de sa femme Jennifer et de leurs quatre enfants : Jade (9 ans), Evan (qui fêtera ses 7 ans en mars prochain), Aaron (qui vient tout juste d'avoir 5 ans) et enfin Aria (2 ans). Marié depuis 2011, le joueur star de l'équipe de France invité ce soir de 20h30 le dimanche auprès de Laurent Delahousse, sur France 2, a commis un écart et s'est retrouvé impliqué dans un scandale il y a plusieurs années.

En févier 2014, alors qu'il évolue sous les couleurs d'Arsenal en Angleterre, Olivier Giroud se retrouve en Une du Sun. Torse nu, simplement en sous-vêtement, le footballeur français apparaît très peu vêtu dans une chambre d'hôtel du Four Seasons Hotel Canary Wharf, à Londres. Sauf que ce n'est pas avec sa femme Jennifer qu'il partage cette chambre mais avec un sulfureux mannequin nommée Celia Klay, à l'origine des photos vendues au Sun.

Comme cela est souvent le cas avec ce genre de sujets publiés dans les tabloïds britanniques, le scandale ne tarde pas à exploser. Olivier Giroud fait alors le choix de s'exprimer sur Twitter. "Je présente mes excuses à mon épouse, ma famille, mon entraineur, mes coéquipiers et les supporters d'Arsenal, écrit alors Olivier Giroud. "Je dois maintenant me battre pour ma famille et pour mon club, pour obtenir leur pardon. Rien d'autre ne compte désormais", ajoute le sportif, chrétien pratiquant, qui a toujours nié tout adultère. "Une ultime précision quant à mes excuses...OUI j'ai fait une erreur mais NON je n'ai pas commis l'adultère! Que les choses soient claires", conclut-il. Lors de cette période, sa foi est alors mise à rude épreuve, tout comme son mariage. Il n'a alors qu'une envie : se racheter.

Les Français ne savent pas lire correctement les journaux anglais

Très réservée, ne prenant qu'à de très rares exceptions la parole, Jennifer Giroud s'exprime elle aussi. Tenant plus que tout à son mariage, elle décide de prendre la défense de son célèbre mari face au scandale. "Les Français ne savent pas lire correctement les journaux anglais ; croient en tout ce qui lisent sur internet comme des cons... et les journalistes écrivent que ce qui fait vendre ! C'est typiquement français et généralisateur !", réagi-t-elle sur Twitter, qu'elle avait désactivé par le passé.

Adultère ou pas adultère ?

Si Olivier Giroud s'est toujours défendu d'avoir trompé Jennifer, cette version a été confirmée par Celia Klay, à l'origine du scandale. La jeune femme avait confirmé qu'il ne s'était rien passé entre eux at avait alors déclaré en mai 2014, dans Entrevue (dont elle faisait la couverture) : "Il était adorable et très tactile mais nous n'avons pas fait l'amour. Je suis heureuse qu'il ait enfin dit la vérité, je suis désolée pour sa femme." "Olivier m'a raconté sa vie, il m'a aussi dit ce qu'il ferait pour moi, il m'a promis des choses et nous nous sommes embrassés. C'était cool mais pas de sexe !", avait-elle assuré.

Près de dix plus tard, ce scandale n'est plus qu'un lointain souvenir pour Olivier Giroud et tout va pour le mieux avec Jennifer.