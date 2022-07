Olivier Minne et son coming-out : l'animateur a "ressenti la nécessité de le dire", franches confidences

Olivier Minne a peut être traversé des passages à vide, lesquels l'ont poussé à s'exiler aux États-Unis, mais il n'a jamais quitté le coeur des Français. L'animateur est même toujours aussi populaire 35 ans après le début de sa carrière à la télé. C'est la raison pour laquelle France 2 lui fait toujours autant confiance pour animer Fort Boyard. Il s'agit d'ailleurs là de sa 20e saison. Toute l'équipe lui a alors naturellement fait une petite surprise sur le tournage il y a quelques mois, ce qui l'a beaucoup ému comme en témoigne la vidéo de notre diaporama.

Toujours présent à l'antenne donc, également au quotidien avec Tout le monde a son mot à dire, il reste néanmoins très discret. Ce fut alors une grande surprise lorsqu'en 2014, il annonçait être "hétéromo" au micro de RMC. Et en 2017, il confirmait se "définir comme gay" dans les pages de Télé 7 jours. "J'ai utilisé cette pirouette car je ne voulais pas renier les histoires que j'ai pu avoir avec des femmes (...). Aujourd'hui, je me définirais comme gay. Je ne suis jamais passé par cette phase de dissimulation car tout s'est passé tranquillement dans une famille qui ne se posait pas de questions sur ça", confiait-il à l'époque.

Depuis, Olivier Minne avait retrouvé sa réserve naturelle. Mais, à l'occasion d'une nouvelle interview pour Télé 2 semaines dont il fait la couverture, l'animateur est revenu sur son coming-out. "Ce n'était l'objet d'aucun planning ou calcul, a-t-il assuré. J'ai ressenti sans doute la nécessité de le dire, sans que je m'interroge davantage sur la question. C'est vrai qu'il y avait eu l'épisode du Mariage pour tous avec ce que ça avait engendré comme manifestations. Mais vous savez, je suis quelqu'un de très discret".

Parler de son orientation sexuelle ne fut alors pas ce qu'il y avait de plus naturel pour lui qui peine à se confier sur sa personne. "J'ai été élevé dans la discrétion. Dans ma famille, on ne 'ramène pas sa fraise'. Au début de ma carrière, j'ai dû plusieurs fois me faire violence pour parler de mon enfance ou mon adolescence, car je trouve ça incorrect. Je ne dis pas que j'ai raison de le penser, mais c'est comme ça", a-t-il expliqué.

