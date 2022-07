Omar et Hélène Sy : Leurs grands enfants affichent leur complicité, photos de mariage au Sénégal

Il y a quelques jours, Hélène Sy partageait des photos de son fils de 16 ans, Tidiane, l'un des 5 enfants nés de son mariage avec l'acteur Omar Sy. En famille au Sénégal, mère et fils ont pris la pose, vite rejoints par Selly, la grande soeur de 21 ans. S'ils se rendent régulièrement au Sénégal, pays d'où Omar Sy est originaire, c'est cette fois-ci pour une autre raison que de simples vacances avec les proches qu'Hélène et les enfants ont fait le voyage.

A en croire les clichés et vidéos postés dans sa story Instagram (voir diaporama), Hélène Sy, Tidiane et Selly étaient invités à un très grand mariage. Si l'on ignore l'origine de la relation qui lie la femme d'Omar Sy au marié, ce dernier l'avait en tout cas choisie comme témoin. Nul doute que pour qu'une telle décision ait été prise, Hélène Sy doit beaucoup compter pour lui.

Câlins, selfies, réunions de famille... Le bonheur de se retrouver est palpable rien qu'en observant les photos. Sur l'une d'elles, Selly est immortalisée avec Tidiane, qu'elle appelle son "grand bébé". Il faut dire qu'à seulement 16 ans, l'adolescent dépasse d'au moins deux têtes sa jolie maman, avec qui il a observé les animaux d'Afrique et il est venu en aide à l'association Village Pilote dont la principale mission est la défense des droits des enfants. Depuis plusieurs années, la famille Sy multiplie les dons financiers et matériels et les coups de main lors des actions menées sur le terrain.

Plus les enfants d'Omar Sy et Hélène grandissent, plus ils sont le portrait craché de leurs parents. Avant le voyage au Sénégal, Selly avait accompagné son père à Paris pour assister au défilé Louis Vuitton organisé au Louvre. La jeune femme a hérité de la beauté de sa maman et du sourire ravageur de son célèbre père. Même chose pour Tidiane, qui en termes de centimètres, se rapproche plus de la taille de son père. On a désormais hâte de voir évoluer les plus petits !