Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne : sous haute protection au Parc, pour assister au show Mbappé

Si certains se demandaient comment les Parisiens allaient réagir après leur déroute contre le Real Madrid en Ligue des champions, les joueurs de la capitale leur ont apporté une réponse hier soir au Parc des Princes avec une convaincante victoire 5 buts à 1 face à Lorient. Dans ce match, Kylian Mbappé a encore ébloui les spectateurs par son talent avec deux buts et trois passes décisives. Les autres stars du club ne sont pas en reste puisque Neymar et Lionel Messi ont tous les deux été buteurs. Pour assister à cette démonstration de force, le Parc des Princes avait fait le plein et les stars étaient présentes dans les tribunes.

Venue avec son mari Mathieu Vergne, la journaliste et présentatrice de M6, Ophélie Meunier était au Parc des Princes pour voir le match hier soir. La mère de Joseph et Valentine a donc réussi à s'offrir une belle soirée à deux avec celui qu'elle a épousé en 2018. Le couple était sous haute protection policière lors du match, accompagné de deux hommes. Ophélie Meunier a été placée sous protection après avoir reçu des menaces à la suite d'un reportage de l'émission Zone Interdite sur l'islamisme radical. C'était en janvier dernier.

Ophélie Meunier n'était pas la seule à venir accompagnée de son amoureux puisque l'ancienne Miss France 2007 Rachel Legrain-Trapani avait également fait le déplacement dans le 16e arrondissement pour voir les coéquipiers de Sergio Ramos s'imposer. Téléphone à la main pour capter des images du stade, la belle brune de 33 ans était au côté de son compagnon Valentin Léonard, qui partage sa vie depuis août 2019.

Mais les deux femmes n'étaient pas les seules célébrités à garnir le Parc en ce dimanche soir. En grand habitué, l'ancien président Nicolas Sarkozy était présent pour supporter son équipe de coeur. Si l'on n'a pas aperçu son épouse Carla Bruni, l'homme politique de 67 ans a retrouvé l'un de ses confrères puisque le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, ancien maire de Lorient, était de la partie.

La mère de Kylian Mbappé, Fayza, ainsi que son petit frère Ethan étaient, comme à leur habitude en tribune, tout comme le fils de Yannick Noah, Joalukas, qui a lui aussi pris l'habitude de venir applaudir les joueurs du PSG lorsqu'ils jouent à domicile.