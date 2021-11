Ophélie Meunier : Jeune maman de sortie auprès des VIP et régalée par Jean-François Piège

Alors que la crise sanitaire a malheureusement fait du mal à une partie des restaurateurs, Paris peut toujours compter sur de nouvelles adresses pour régaler les papilles de ses visiteurs ! La capitale se dote d'un nouveau lieu pour les food lovers dans un contexte difficile : Le Mimosa, situé dans le 1er arrondissement. Les stars ont eu la chance de s'y rendre.

Rendez-vous était donné le lundi 22 novembre 2021, pour une grande soirée d'inauguration. Cet établissement, au 27 rue du Pont Neuf, doit sa carte au célèbre chef Jean-François Piège. Ce dernier, pourtant déjà bien occupé par ses propres établissements, s'est associé à Moma Group et Benjamin Patou pour faire briller les cuisines du restaurant installé à l'Hôtel de la Marine. Le défi imposé au chef étoilé ? "Rendre tangible l'impossible et importer l'esprit Riviera au coeur de Paris." Rien que ça ! Pour l'ambiance, c'est l'architecte d'intérieur Dorothée Delaye qui a été sollicitée. Au final, cette collaboration multiple donne lieu à "rien d'artificiel, de compliqué ou d'écrasant : juste un bar à oeufs mimosa, une mise en scène spectaculaire et une carte généreuse."

Les VIP ont pu découvrir cela. On a ainsi vu la journaliste star de M6, Ophélie Meunier, souriante et déjà amincie après la naissance de son deuxième enfant en octobre dernier, au bras de son mari Mathieu Vergne. Le chanteur Patrick Bruel - lui aussi associé à Moma Group pour Le Boeuf sur le Toit - était aussi présent tout comme Patrick Chesnais et sa femme Josiane Stoléru, Zinedine Soualem et sa compagne Caroline Faindt, Raphaël Mezrahi, Anne Roumanoff, Alain Terzian, Michèle Laroque, Elodie Piège ou encore Michaël Cohen, Christian Estrosi et sa femme Laura Tenoudji, François-Xavier Demaison et sa femme Anaïs Tihay, Cyrielle Claire et son mari Michel Corbière...

Les bons petits plats imaginés par le chef Piège ont également ravi Jacques Bungert (CEO de Cacharel), Garou - associé à Moma Group pour le Manko -, Grégory Lentz (Directeur Général Associé Moma Group), Benjamin Griveaux, Gérard Suissa (pdg Groupe GSA Assurances) et sa femme, Frédérique Bel, Claude Lelouch et sa compagne Valérie Perrin ou encore Caroline Nielsen, Eric Judor, Jeanne d'Hauteserre (maire du 8e arrondissement), Frédéric Saldmann et sa femme Marie, Chantal Thomass, Carole Garcia, Laurent Dassault, Bernard de La Villardière, Audrey Marnay...