Ophélie Winter, sa mère lui a offert une rhinoplastie pour ses 16 ans : "Merci maman !"

L'histoire ne nous dit pas ce qu'Ophélie Winter a fait de cet argent ni si elle a cédé aux caprices chirurgicaux de sa mère, même si c'est ce qu'elle laisse entendre. Et qu'importe les chèques : aujourd'hui, l'interprète de Dieu m'a donné la foi préfère se tourner vers la lumière et la richesse intérieure. Pour en savoir davantage, il ne sera pas nécessaire de tenter de lui tirer les vers du nez ! La moindre page de son nouvel ouvrage promet des révélations aussi tendres que fracassantes. Son éditeur le promet, en tout cas : Ophélie Winter livre, dans son autobiographe, un "récit intime et sans fard", mélange de souvenirs et de leçons que la vie lui a apprise. Vivement...