Orelsan fait le show à Tignes : Grosse soirée pour l'ouverture du Strike !

A peine vainqueur de trois prix aux Victoires de la musique, le rappeur Orelsan était à Tignes le lac ce mercredi 16 février pour enflammer le Strike, la toute nouvelle salle de spectacle de la station alpine.

Il était un peu plus de minuit quand Aurélien Cotentin alias Orelsan est apparu sur scène, avec ses fameuses mèches grises et un sweat de sa marque Avnier, devant pas moins de 1100 fans et fêtards venus célébrer la réouverture des clubs. Et le rappeur de Caen ne se trompe pas lorsqu'il lance au public en délire : "Vous êtes venus fêter la réouverture des boîtes ?". La fête peut commencer.

Après avoir débuté le concert avec le morceau Shonen, le rappeur annonce que c'est la première fois qu'il interprète les titres de son dernier album, Civilisation sorti le 19 novembre dernier, en live. Le public est conquis et le rappeur enchaine les chansons, alternant les textes carrément mélancoliques et désespérés (Jour meilleur), avec les productions beaucoup plus musclées (L'odeur de l'essence), mais toujours avec l'humour et la verve qu'on lui connaît (Seul avec du monde autour).

C'est dans un lieu flambant neuf à l'ambiance voulu underground - entre les caravanes américaines Airstream revisitées en bar et les oeuvres de street artistes qui recouvrent les murs de l'établissement - que le rappeur de 39 ans a fait le show pendant plus d'une heure. Plus tôt dans la soirée, Orelsan avait diné au restaurant de l'hôtel VoulezVous.