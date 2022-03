Oscars 2022 : Nicole Kidman provoque un gros buzz après la violente gifle donnée par Will Smith à Chris Rock

Cinq ans après avoir fait sensation malgré elle aux Oscars en raison de son étrange façon d'applaudir, Nicole Kidman a de nouveau provoqué un buzz sans le vouloir. La sublime star hollywoodienne de 54 ans était l'une des invités de la cérémonie américaine de remises de prix qui s'est déroulée ce dimanche 27 mars 2022. En effet, elle était en lice dans la course pour sa performance dans Being the Ricardos, aux côtés de Javier Bardem. Si elle n'a pas remporté la victoire, s'inclinant face à Jessica Chastain (Dans les yeux de Tammy Faye), elle obtient celui du "meme" de la soirée, c'est-à-dire de meilleur détournement. Son visage surpris version XXL a fait le tour de la toile en étant présenté comme une des réactions à la gifle que Will Smith a infligé à l'un des présentateurs du show, Chris Rock.

L'expression faciale de Nicole Kidman assise au premier rang dans une robe Armani lors de la 94e cérémonie des Oscars a fait le tour du monde peu après l'incident provoqué par Will Smith, monté sur scène pour frapper l'humoriste Chris Rock après son discours et sa plaisanterie sur Jada Pinkett-Smith et ses cheveux. La photo de l'actrice australo-américaine, assise à côté de son mari Keith Urban, a été prise plus tôt pendant la soirée mais elle illustre à merveille les réactions suscitées par la baffe violente du Prince de Bel-Air. "Nicole Kidman devrait recevoir l'Oscar de la meilleure réaction à la gifle de Will Smith sur Chris Rock", a résumé un twittos. Une autre personne a également résumé l'événement : "Nicole Kidman, c'était nous tous à ce moment !" Sa photo a été alors associée à la tendance sur le réseau social #whatjusthappened (#questcequisestpassé).

L'affaire a démarré quand Chris Rock a blagué sur les cheveux de Jada Pinkett-Smith, avec qui il a partagé la vedette en doublant un personnage de la saga animée Madagascar. Il a plaisanté sur l'état capillaire de la comédienne, qui avait auparavant expliqué être victime d'alopécie. La blague - il a clamé avoir hâte de voir la suite de G.I. Jane (A armes égales), film pour lequel Demi Moore s'était rasée la tête - n'a pas plu à Will Smith, assis à ses côtés durant les Oscars ; il est alors monté directement sur scène pour le frapper, laissant le comique stupéfait. Après l'avoir brutalement frappé, on pouvait l'entendre dire de retour sur son siège : "Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche !"

De retour sur scène pour recevoir cette fois son Oscar du meilleur acteur grâce à sa performance dans La Méthode Williams, Will Smith, en larmes, a présenté ses excuses à l'Académie - mais pas à Chris Rock, exprimant avoir agi par amour. "Dans ce milieu, on doit être capable d'entendre des gens être irrespectueux avec soi, on doit sourire et faire comme si ce n'était pas grave." Des questions se posent depuis sur son droit à conserver, ou pas, son Oscar, après cette agression.