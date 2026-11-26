À l'approche des fêtes de fin d'année, il est tout naturel de se poser un paquet de questions devant son miroir et son dressing. Quelle tenue vais-je porter le soir du réveillon ? Est-ce que je recycle ma robe de l'année dernière ou est-ce que je pars en quête d'une nouvelle pépite ? Comment vais-je me coiffer pour tenir toute la nuit ? Et surtout, quelle manucure vais-je choisir pour matcher parfaitement avec le reste de mon look ? Et parce que nous sommes pleinement solidaires de ce casse-tête festif, nous avons décidé de vous simplifier la vie au moins sur ce dernier point beauté.

Côté ongles, on opte généralement à Noël pour du rouge carmin, du bordeaux profond, du vert sapin ou encore des teintes dorées scintillantes, appliqués en couleur pleine ou travaillés en nail art. Des valeurs sûres qui promettent toujours des mains dans le thème des fêtes. Cela dit, cette année, une toute autre tendance se dégage sur les réseaux sociaux comme en institut, et elle pourrait bien vous séduire tant par sa singularité que par sa facilité à matcher avec de nombreuses tenues : la manucure "bleu chrome givré".

D'après les derniers chiffres publiés par la plateforme beauté Fresha, les recherches autour de cette manucure ont littéralement explosé (+ 923% au cours des douze derniers mois) au point de devenir LA tendance ongles incontournable de cet hiver. Directement inspiré de l'esthétique Y2K, qui revient en force des derniers temps, le bleu givré se démarque par son rendu nacré qui capte la lumière à chaque mouvement de main.

Mode d'emploi pour réussir sa manucure givrée

Reste maintenant à savoir comment adopter cette teinte sans risquer la catastrophe. Pour obtenir ce fini givré, la prothésiste ongulaire Kezia Parkins, également rédactrice en chef adjointe pour le média Professional Beauty, recommande de partir sur un vernis en gel transparent bleu laiteux, que l'on vient ensuite sublimer à l'aide d'une fine couche de poudre chromée nacrée. Ce mariage de textures permet d'obtenir un effet givré délicat, lumineux et très facile à porter au quotidien. En revanche, si vous souhaitez afficher un look plus extravagant, la spécialiste conseille de miser plutôt sur une base opaque bleu grisâtre associée à un vernis chrome métallique afin de décrocher un véritable effet miroir spectaculaire.

Si vous comptez réaliser vous-même votre manucure à la maison, Kezia Parkins partage une astuce toute simple pour éviter les paquets lors de l'application de la poudre chromée : enfilez un gant avant de prélever et de tapoter de très petites quantités de matière sur l'ongle, ce qui permet de travailler le pigment progressivement sans jamais saturer la surface. Libre à vous ensuite de laisser cette nuance glacée briller en solo ou de l'agrémenter de quelques petites décorations à l'effigie de Noël !