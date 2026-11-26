Christophe Willem se confie sur une expérience personnelle qui a profondément marqué sa vie au Brésil, où il est désormais installé : pendant près d'un an et demi, le chanteur s'est occupé à plein temps d'un petit garçon de six ans, après le décès de son père. Une responsabilité qu'il a prise auprès de cet enfant, fils d'une amie, et qui l'a amené à envisager une possibilité inattendue : celle de l'adopter un jour.

Dans un entretien accordé à Paris Match, l'interprète de Double je raconte comment ce petit garçon, prénommé Filipe, est arrivé dans son quotidien. Son père venait de mourir et sa mère était "complètement dépassée". Christophe Willem a alors pris les choses en main pour l'accompagner au quotidien : "Je devais gérer l'école, le psy, tout, quoi." Une implication qui ne s'est pas limitée à quelques coups de main ponctuels. Le chanteur a véritablement endossé un rôle parental auprès de l'enfant, alors âgé de six ans. Cette expérience a également été particulière en raison des besoins spécifiques du petit garçon. Christophe Willem explique en effet que Filipe a rapidement trouvé sa place auprès de lui : "En plus de ça, Filipe a un léger autisme, mais je comprenais sa logique, j'arrivais à avoir une autorité naturelle sur lui. D'autant que je me reconnais beaucoup en lui." Une relation qui s'est construite au fil des jours et qui a visiblement laissé une empreinte durable chez le chanteur.

Christophe Willem évoque la suite avec le petit Filipe

Aujourd'hui, même si leurs chemins ont évolué, le lien demeure. "Ne plus l'avoir aujourd'hui laisse un vide, même si on se parle tous les jours en visio, on se voit pour les vacances et je suis devenu officiellement son tuteur. Peut-être qu'un jour je l'adopterai, je n'en sais rien", confie-t-il à Paris Match. Une phrase qui en dit long sur l'attachement qu'il éprouve pour Filipe, sans pour autant annoncer un projet d'adoption déjà engagé. Le chanteur semble ainsi avoir trouvé une place toute particulière dans la vie du petit garçon. Malgré la distance, les échanges réguliers et les retrouvailles pendant les vacances permettent de maintenir ce lien construit dans une période difficile. Quant à une éventuelle adoption, Christophe Willem préfère laisser la porte ouverte, sans précipiter les choses.