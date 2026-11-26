Habituée à préserver son jardin secret, Louane a accepté de se prêter au jeu de la caméra embarquée le temps d'une demi-journée. Star du nouvel épisode du format de Slash sur Youtube, appelé J’ai suivi Louane pendant 12h non stop - Midi minuit, on découvre un lieu de vie lumineux et plein de charme : un duplex parisien agrémenté d'un escalier en colimaçon noir, d'une grande cuisine ouverte équipée d'une cuisinière Smeg, d'un poêle à bois, de bibliothèques bien remplies et de guitares qui témoignent d'emblée de l'univers artistique de la maîtresse des lieux.

Son appartement dispose même d'un studio d'enregistrement qu'elle décrit elle-même comme "gigantesque" - équipé notamment d'un piano et de panneaux acoustiques. Mais fait étonnant, la chanteuse qui souffle sa trentième bougie ce jeudi 26 novembre avoue détester y travailler. Pour trouver l'inspiration, Louane préfère de loin le confort de sa chambre. C'est assise sur son lit, son ordinateur portable et son casque posés sur sa couette colorée, ou encore installée à même le parquet avec sa guitare acoustique, qu'elle compose ses morceaux. Une pièce à l'ambiance cosy, habillée d'un papier peint vert orné de grands oiseaux blancs, que la chanteuse compare à un univers adolescent très "Hannah Montana".

Ses récompenses cachées

Autre détail qui en dit long sur la personnalité de Louane : son rapport au succès. Alors qu'elle cumule plus de 3 millions d'albums vendus depuis le début de sa carrière, inutile de chercher un mur de trophées fièrement exposé au milieu du salon. Par pudeur, la chanteuse a choisi de ranger ses disques d'or et ses récompenses à l'abri des regards, simplement glissés derrière une porte. Une discrétion qui contraste avec l'ampleur de son parcours.

Plus qu'un simple logement, cet appartement parisien est avant tout un véritable refuge pour Louane. Elle y partage son quotidien avec ses chats ainsi qu'avec sa fille Esmée, qu'elle a eue avec le musicien Florian Rossi, qui se trouvait chez sa grand-mère le jour du tournage. Son chez-soi reste un espace préservé, dont les portes ne s'ouvrent véritablement qu'à son cercle très intime, à commencer par ses amies d'enfance Élise et Solène, qui y entrent comme chez elles. Un quotidien simple et apaisé.